El alcalde, molesto por que se contraten la obras del Metro al Civil con las elecciones convocadas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, afirmó ayer, después de que el Consejo de Gobierno haya autorizado a la Agencia de Obra Pública de la Junta la contratación de las obras de la prolongación de la línea 2 del Metro de Málaga desde Guadalmedina hasta el Hospital Civil y Materno Infantil, que "no parece legítimo" que un Ejecutivo "que acaba de convocar elecciones al parlamento autonómico adopte acuerdos de esta magnitud".

A juicio del alcalde, "exceden de la lógica actividad para garantizar el normal funcionamiento de los servicios y que compromete decisiones que deberá tomar el futuro gobierno andaluz que resulte elegido tras los comicios".

De igual modo, De la Torre, en declaraciones a Europa Press, lamentó que el Ejecutivo regional "siga dando pasos para llevar el tranvía hasta el Hospital Civil sin haberse sentado a escuchar a los vecinos", recordando que éstos "llevan años oponiéndose al proyecto, al menos en los términos en los que está concebido: en superficie, no soterrado".

"No es comprensible que un proyecto como éste, que implica una importante transformación de la ciudad y de uno de sus distritos más densamente poblados, no cuente con participación vecinal; máxime cuando la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, se comprometió a que existiría un consenso vecinal que es más que evidente que no existe", ha recordado el alcalde. En este sentido, el regidor popular añadió que "tanto el diálogo, como la falta aún de una adenda al convenio para la implantación de la red de metro que reflejase ese nuevo trazado hacia el norte, engrosan la lista de incumplimientos de la presidenta". Por otro lado, De la Torre afirmó que el Ayuntamiento, y con él, la ciudad, "ha sido maltratado por la Junta".