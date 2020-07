Los alumnos menores de 10 años no tendrán que llevar mascarillas a clase

Dudas que aún no tiene respuesta. La vuelta a la docencia presencial en septiembre se presenta “compleja”, como ha apuntado el consejero de Educación, Javier Imbroda. Por eso su administración trabaja para resolver con los equipos directivos los más de 250 interrogantes surgidos de las instrucciones enviadas a los centros de cara al próximo curso. “Queremos que la vuelta sea presencial, segura y responsable gracias a la colaboración de todos”, ha comentado Imbroda y ha afirmado que los niños menores de 10 años no tendrán que usar mascarilla.

“Lo que Salud plantea a Educación es que se vayan creando grupos de convivencia escolar en cada centro, con contactos reducidos, para que no tengan que llevar mascarilla”, ha comentado Imbroda. Así, el uso de esta medida de protección no se prevé obligatoria desde Infantil hasta cuarto de Primaria.

También ha reiterado el consejero que “se van a aportar refuerzos de docentes para que en aquellos colegios en los que haya unidades con más de 20 alumnos se puedan hacer desdobles y tener este apoyo extraordinario en este curso extraordinario”. En la provincia de Málaga esta medida supondrá la contratación de un millar de docentes con un presupuesto para ello de 100 millones de euros.

Pero antes de que llegue septiembre, toca calmar la incertidumbre. Como la que han manifestado los centros del distrito Carretera de Cádiz. “Llevamos semanas hablando con los centros, se están analizando todas las dudas para dar respuesta, a todas las organizaciones se les ha emplazado de nuevo a finales de agosto para dialogar con ellos y que sigan aportando determinadas cuestiones que nosotros podamos resolver de alguna manera razonable”, ha dicho Javier Imbroda.

La Consejería de Salud es la que “va marcando las directrices y nosotros estamos tratando de clarificar estas medidas a los equipos directivos para que no se sientan solos en esta apertura de los centros”, ha asegurado el consejero. Y ha subrayado que “desde la Consejería vamos a poner a disposición de los centros todos los recursos disponibles a nuestro alcance, materiales, humanos, de dotación tecnológica, todo lo que podamos dar”. Aunque no se pueda asegurar “una garantía 100% como no la hay en ningún sitio”.