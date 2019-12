Cortes de tráfico para este martes durante la carrera San Silvestre Palma-Palmilla

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de los cortes de tráfico en la ciudad con motivo de la celebración de la IX Carrera Solidaria San Silvestre Palma-Palmilla, que se celebrará este martes, 31 de diciembre.

La prueba de los 10 kilómetros, con salida a las 10:00 verá alterado el tráfico a lo largo de su recorrido, que discurre por: c/ Mark Twain (Centro Comercial Rosaleda), Av. Simón Bolívar, Glt. Al Tani, Av. Simón Bolívar sin invadir Av. Arroyo los Ángeles y vuelta, Glt. Al Tani, A. Luis Buñuel, c/ Godino, Av. Doctor Marañón, Av. de la Palmilla hasta la altura de c/ Arlanza y vuelta, Paseo de Martiricos, entrada a la Berma oeste del río para tomar dirección norte, acceso al barrio por detrás de la comisaría de policía, c/ Doctor Muguerza Bernal, c/ Cabriel, c/ Duero, c/ Eresma, c/ Ebro, c/ Esla, c/ Werther, plaza Karajan, Av. James Bowles Norte, cambio de sentido sin afectar a Pl. Jacques Cousteau, Av. James Bowles Sur, c/ Guido Reni, Camino Virreina y llegada en Puente de la Palmilla.

La prueba corta, con salida a las 10:05 tendrá como recorrido c/ Mark Twain (Centro Comercial Rosaleda), cruce de Av. Valle Inclán por Glt. Manuel Pellegrini, c/ Duero, c/ Eresma, c/ Ebro, c/ Esla, c/ Werther, plaza Karajan, c/ Guido Reni, Camino Virreina y llegada en Puente de la Palmilla.

Desde el área de Movilidad recomiendan atender en todo momento las indicaciones de la Policía Local, evitar la circulación por la zona y utilizar el transporte público.