Los críticos de Vox en Málaga irán a los juzgados si el partido no les facilita los datos de afiliados

Los críticos de Vox en Málaga aseguran que irán a los tribunales si el partido no les facilita los datos de los afiliados en la provincia, una información que consideran imprescindible para poder poner en marcha la moción de censura contra el presidente provincial, José Enrique Lara, y su Comité Ejecutivo.

Así lo ha manifestado Martín Ortega España, quien encabeza el grupo impulsor de esta iniciativa. "Todo va muy lento", ha lamentado el que fuera coordinador de Vox en el distrito de Málaga Centro (presentó su dimisión tras los resultados de las elecciones generales), que señala que en poco más de un mes desde que se anunció la moción de censura, han conseguido reunir las firmas de más de 1.000 afiliados.

A mediados de junio, este grupo de afiliados descontentos con la gestión de la actual ejecutiva provincial, remitieron un burofax tanto a la dirección de Málaga como a la de Madrid, en el que pedían, para poder iniciar el procedimiento previsto en el artículo 26 de los Estatutos de Vox, el listado de militantes de Vox en la provincia.

Sin embargo, pese a haber solicitado esta información en varias ocasiones a la dirección de Madrid, la formación todavía no ha facilitado esos datos. "Se amparan en la ley de protección de datos", afirma Ortega España, que añade que "si no nos lo dan tendremos que demandar o pedirlo por vía judicial".

No se cree las cifras aportadas por el partido

Hasta el momento, lo único que la formación de Santiago Abascal habría facilitado es el número total de afiliados en la provincia, según el cual, serían necesarias unas 1.400 firmas para poder presentar la moción de censura (las dos terceras partes de los militantes exigidos según los estatutos).

No obstante, Ortega España insiste en que no se cree las cifras aportadas por la dirección nacional, ya que, según ha explicado, son los mismos de los que él tenía constancia que había en enero de este año, "sabiendo que todas las movidas en Marbella y otras localidades, ha arrastrado a muchos a darse de baja".

"Si me dejan acceso al libro de afiliados con altas y bajas de pleno derecho y me dan una certificación me lo creeré", afirma, insistiendo en que "por estatutos sí nos deberían facilitar esos datos" con los que poder ponerse en contacto con los afiliados para informar sobre la recogida de firmas para la moción de censura.

Así, Ortega España da de plazo hasta septiembre para obtener acceso a dichos datos antes de presentar una "acción judicial" en Madrid. "Estamos haciendo las cosas muy tranquilamente", indica, subrayando que su intención es "no perjudicar al partido".