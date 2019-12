Cuánto cobra un basurero y un barrendero de Limasa

¿Quiere saber cuánto cobrará este año un basurero de Limasa? ¿O un barrendero? Aquí tiene los detalles. Aunque el nuevo convenio de la aún empresa mixta de limpieza y recogida de basura de la ciudad está en vigor desde finales del pasado mayo, la publicación ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga del documento permite conocer en detalle cada uno de los conceptos salariales y cláusulas sociales vigentes desde el pasado 1 de enero y que se alargarán hasta el 31 de diciembre de 2022.

La tabla salarial diseñada para 2019 tendrá continuidad en los siguientes ejercicios, aplicando la subida del IPC interanual, sin que se prevea "descuento alguno" en caso de que el mismo sea negativo. Conforme a la misma, un operario del servicio de recogida tiene asignado un salario bruto anual de 19.372,54 euros (fruto de once pagas donde se incluye el salario base más un plus de actividad y un plus extrasalarial).

Pero el montante final a ingresar por uno de estos empleados es muy superior. Porque a esta cifra hay que agregar una paga de vacaciones de 2.733,92 euros; una mensualidad en verano de 1.371,99 euros; una gratificación de Navidad de 1.371,99 euros, y una paga en marzo por otros 1.075,36 euros. Con todo, 25.925,8 euros.

No obstante, en el caso particular del presente ejercicio, tampoco es ésta la cuantía final que acabará percibiendo estos y otros trabajadores de Limasa III. El propio convenio marca en el apartado de conceptos económicos y socioeconómicos de este año dos a añadir: una paga extra en enero por 1.431 euros, y otra paga extra de septiembre, por 1.200 euros. Es decir, que una vez acabada la anualidad lo percibido por este operario serán algo más de 28.500 euros.

Los puestos hereditarios, invariables hasta la municipalización Como ya era conocido, el acuerdo laboral alcanzado por el Ayuntamiento y el comité de empresa introducía el mantenimiento inalterado de las cláusulas que garantizan la posibilidad de que los trabajadores puedan elegir a su sustituto en la empresa en el supuesto de que sean dados de baja por invalidez. Así queda recogido en el artículo 50 del convenio, en el que se señala que en esos casos los operarios afectados "cubrirán su vacante por otra persona propuesta por él". De igual manera, los artículos 46 (Indemnizaciones por muerte o invalidez permanente) y el 47 (Indemnización en caso de muerte natural) aluden a que en caso de fallecimiento "se podrá incorporar a la empresa a una persona", precisando que las propuestas serán revisadas por la empresa y el comité de empresa. Todos estos preceptos, se aclara en una disposición transitoria, serán anulados en el momento en que se municipalice la empresa, aunque será regularizados todos los casos que ya estuviesen en marcha con anterioridad.

La primera de estas retribuciones, según se especifica en el documento, "se transformará completamente en paga variable por consecución de objetivos individuales por trabajador con los criterios de aplicación que se acordarán en una comisión paritaria" en el momento en que se formalice la constitución de Limpieza de Málaga. A la tramitación municipal pendiente, que sigue dando pasos, le tendrá que seguir el acuerdo final para la liquidación de la actual Limasa III, lo que, todo hace indicar, obligará al Consistorio a abonar cerca de 5 millones de euros.

En el caso de los operarios del servicio de limpieza, los conceptos generales son muy semejantes al de un basurero. Aunque la suma de todos ellos es algo inferior, acumulando unos ingresos brutos anuales de 25.552 euros. Incluyendo las pagas de enero y septiembre, correspondientes a 2019, la cuantía final alcanzaría rozará los 28.200 euros. ¿Y un conductor? La suma de todos los elementos de aplicación este ejercicio elevan el sueldo a unos 29.300 euros.

La categoría superior de cuantas se reconocen en la tabla salarial es la del jefe de departamento, que dispone de un salario base de 1.247,82 euros mensuales, salario que se completa con un plus de actividad de 716,28 euros y otro extrasalarial de 222,4 euros. Todo ello supone 24.051 euros brutos anuales. A ello hay que agregar cuatro pagas más de vacaciones, verano, Navidad y marzo de 2.272,64 euros cada una de ellas. En conjunto, unos 33.142 euros. Una cifra que se eleva hasta los 35.700 euros con las pagas añadidas de enero y septiembre.

El festivo trabajado en Limasa se valora en 145,25 euros; la nocturnidad, en 15,3 euros por día o fracción; se incluye un premio por natalidad de 213,79 euros por nacimiento o adopción (más tres días de permiso). A todo ello se añade el abono de 86,14 euros durante doce mensualidades más tres pagas para prendas de vestuario para el personal técnico y administrativo. En el supuesto de que un trabajador de Limasa se case tendrá una gratificación de 193,51 euros por parte de la empresa (20 días de permiso).