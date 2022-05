El rey de los datos del fútbol: "Solo vendería Besoccer a Amazon por más de 100 millones de euros"

El malagueño Manu Heredia es el fundador y propietario de Besoccer, la aplicación con más tráfico mundial de fútbol. Le están lloviendo ofertas de compra desde hace años. En 2015 Yahoo le puso 15 millones de euros sobre la mesa y les dijo que no, hace unos meses otra compañía le ha ofrecido 50 millones de euros y la respuesta también ha sido negativa. ¿Por cuánto vendería Heredia su joya? "Precio de venta no tengo, pero si la vendiera tendría que ser a Amazon y por más de 100 millones de euros", ha afirmado el dueño de Besoccer en la jornada Startups: Presente y futuro organizado por PwC.

Heredia no tiene, por el momento, intención de desprenderse de su empresa porque cree que "hay margen de crecimiento" aunque le gustaría que, en caso de cambiar de opinión, fuera una firma como Amazon "porque tendría impacto en la ciudad y pondría de nuevo los ojos de todo el mundo en Málaga", siguiendo así los pasos de Virus Total que fue vendida a Google o de Freepik que pasó de manos malagueñas al fondo sueco EQT.

El dueño de Besoccer no se plantea vender pero tampoco ha desaprovechado la ocasión para lanzarle unos guiños a los magnates de Amazon: "estamos haciendo muchas cosas en inteligencia artificial y tenemos armas para ofrecerles". Por otra parte, Heredia es consciente de que no está solo y, aunque es el propietario del 90% de las acciones, algo menos del 10% restante está en manos de sus trabajadores y una buena venta le llenaría los bolsillos no solo a él sino también a su plantilla.

Entre los accionistas también está el presidente del grupo Prisa, Joseph Oughourlian, que posee una participación minoritaria, quien se subió al carro porque le encantó el proyecto del malagueño. Próximamente se prevé también la incorporación de un directivo de un equipo de fútbol de primera división andaluz. En ambos casos, "la idea es contar con un comité de personas expertas que me puedan aconsejar y que además sean socias porque no quiero ser un semidios en mi círculo. Muy pocas personas se atreven a decirme que me estoy equivocando en algo porque les da cosa, pero no todas mis ideas son buenas y quiero gente a mi lado con la que esté cómodo y quiera participar", ha detallado.

Manu Heredia es un empresario, como el mismo se define, "atípico". Hijo de un trabajador de correos y de una empleada de hogar, repitió curso dos veces en su instituto -allí conoció precisamente al actual CEO de Besoccer Miguel Pretel- y en la universidad solo duró una semana. "Pagué la matrícula pero me borré porque no me apetecía estar siete años allí", ha comentado.

Aprendió a programar haciendo un grado superior de Informática, un día tuvo una grave lesión de rodilla y, como le encantaba el fútbol, pensó que sería una buena idea hacer una base de datos con los resultados de los partidos. Ese fue el germen de la empresa Resultados de Fútbol en 2008 que, tras una mayor profesionalización, pasó a llamarse Besoccer en 2015.

Se han cambiado recientemente de sede a un edificio entero, no se piensan mover de Málaga y tienen actualmente a 230 empleados. La oficina también es curiosa porque más de la mitad del espacio es para ocio, teniendo instalaciones deportivas, comida gratis y hasta un peluquero para los trabajadores. "Me gustaba la filosofía del salario emocional", dice.

En su cabeza y en las del resto de su equipo bullen ideas de forma constante y una de ellas fue hacer una base de datos enorme de todos los jugadores, equipos, estadísticas, contratos, etcétera pero enfocada a los profesionales, es decir, a los propios equipos de fútbol. Se llama BeSoccer Pro y trabajan con 50 equipos, siendo el Real Madrid su mayor cliente aunque hay muchos más como la Selección Española, el Valencia o el Betis. Eso le ha dado un punto más como marca y negocio e incrementa su valor.

Heredia afirma que no le importa el dinero y lo ha demostrado. Cualquier otro habría cogido rápido los 15 millones que le ofrecieron en 2015 y vivir la vida, pero señala que su "proyecto de vida" es realmente su empresa. "¿De qué me sirve tener 15 ó 50 millones en el banco? Con más dinero me podría convertir en un desgraciado", ha señalado. Quería demostrarle a todo el mundo que era capaz de luchar por un sueño y conseguirlo. Lo ha hecho y ya el tiempo dirá qué pasa. En Amazon, tras este guiño, puede que empiecen a hacer números.