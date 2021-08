El decano de abogados dice que Málaga está "maltratada" en justicia y "va a colapsar" ante "avalancha" de casos

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador González, ha asegurado que la justicia en la provincia está "maltratada" porque "no se atiende" un aumento de órganos judiciales ni por los números de procedimientos registrados ni por la mayor complejidad de estos, apuntando que "va a colapsar" a raíz de la posible "avalancha" de casos tras y con motivo del coronavirus.

Así, en una entrevista con Europa Press, González ha señalado que por parte del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se da respuesta a la dotación de órganos judiciales necesarios en la provincia de Málaga "que atiendan a los conflictos de un territorio y población que ha crecido muchísimo en los últimos años".

El decano de los abogados malagueños ha incidido en que la provincia de Málaga "tiene un número de jueces y magistrados irrisorio en relación con los que tienen otras ciudades y provincias de España". En este punto, ha precisado que "la Costa del Sol está mal dotada", apuntando que Estepona "requiere urgentemente el separar las jurisdicciones y desdoblar juzgados" para que haya de primera instancia por un lado y de instrucción por otro.

Al respecto, González ha explicado que en el partido judicial de Estepona "se ven importantísimos casos de narcotráfico y de grandes inversiones extranjeras que hacen que los asuntos sean muy complejos", a pesar de lo cual los juzgados "tienen las mayores tasas de retraso de España y no se le pone fin a la situación", ha lamentado. También ha indicado que los juzgados de lo Mercantil "están absolutamente colapsados, con números que no existen en otros lugares de España de asuntos que entran y no pueden digerir porque hacen falta más jueces".

"La relación de jueces/ciudadanos/asuntos en Málaga es paupérrima, además de que nos encontramos con unos procedimientos que son de mayor complejidad, pero ni esa mayor complejidad ni los números son atendidos", ha reiterado el decano de los abogados malagueños.

Al respecto, ha incidido en que esta situación "que ya era así antes del coronavirus, se va a hacer especialmente cruda en la jurisdicción laboral por los ERTE y en la contencioso-administrativa con posibles reclamaciones a la administración por las medidas COVID". "Todo eso vislumbra una avalancha de procedimientos sobre una planta judicial y jueces y magistrados absolutamente insuficientes y va a colapsar", ha manifestado.

Además, ha advertido de que "ya empieza a verse como un freno al desarrollo económico de la región y esto hay que denunciarlo y hay que insistir en que algo tan importante para el desarrollo económico de la provincia como la administración de justicia tiene que dotarse".

Modernización

Asimismo, ha reclamado a la Junta de Andalucía "que actualice la tecnología" que utiliza la Justicia; "no puede ser que se utilicen unos sistema de comunicación que ya eran obsoletos cuando se pusieron en marcha y hemos tardado todo lo que llevamos de pandemia en advertirlo y en buscar una solución que parece que ahora se va a implantar", ha aseverado.

En este sentido, ha apuntado que "en muchas comunidades autónomas ya se accede a los expedientes judiciales desde los despachos de abogados y en Málaga no solo no se accede online, cuando la abogacía tiene unos certificados para acreditar quien accede con las más altas garantías, sino que ahora en algunos juzgados se exigen cosas tan peregrinas como lleven guantes para tocar los expedientes". "Esto hace complicado el ejercicio en la provincia y la Junta de Andalucía tiene que actualizar estos sistemas con urgencia", ha concluido el decano del Colegio de Abogados.