Trece denuncias ya contra el falso médico de Rincón: una paciente asegura que le causó una lesión de rodilla

Llevaba más de 30 años haciéndose pasar por médico rehabilitador. Pasaba consulta en una habitación de la vivienda de sus familiares de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria. Sus funciones fundamentalmente eran las de un fisioterapeuta, aunque también trataba dolencias derivadas de distintas enfermedades. Tras supuestamente estafar 30.000 euros a dos personas que se pusieron en sus manos, agentes de la Guardia Civil lo detuvieron. De eso hace ya más de diez días y las denuncias de pacientes ascienden ya a 13, informan a este periódico fuentes cercanas a la investigación.

Un grupo de investigadores del Puesto Principal de Rincón de la Victoria iniciaron en enero una operación tras la denuncia de dos personas que alertaban de que un hombre supuestamente estaba ejerciendo como médico sin tener ninguna titulación. Los agentes pudieron comprobar que existía una gran afluencia de personas que acudían a su consulta privada, a pesar de que carecía de titulación de ámbito sanitario para ello. De esta manera, los guardias civiles lo arrestaron por la supuesta comisión de un delito de intrusismo laboral y de estafa agraviada.

Desde entonces, el reguero de pacientes que han acudido a dependencias del Instituto Armado no ha cesado. Muchos, aclaran las mismas fuentes, no quieren denunciar porque aseguran que sus dolencias no se han visto agravadas tras pasar por la clínica de este supuesto médico y que el coste que les ha supuesto no es demasiado elevado. Sin embargo, una de las denunciantes ha declarado que el sospechoso le habría causado una supuesta lesión de rodilla debido a los masajes que le practicaba como parte del tratamiento para aliviar su dolencia. Otra de las afectadas también ha asegurado que el falso facultativo le habría provocado quemaduras al aplicarle una pomada.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirman que se están produciendo "muchas denuncias" de personas que dicen ser perjudicadas y aclaran que se les va a dar la posibilidad a otras para que denuncien si lo estiman oportuno. Por su parte, la titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, que investiga el caso, ha determinado como única medida cautelar al investigado la prohibición de salir del territorio nacional. Además, desde el TSJA apuntan que por el momento no ha recibido ninguna diligencia ampliatoria informando de que el sospechoso siga ejerciendo su actividad.

Sin embargo, Málaga Hoy pudo comprobar que el falso médico, tras quedar en libertad provisional, continuaba recibiendo a pacientes en la misma estancia que lo hacía habitualmente. Uno de los pacientes -residente en Periana-, que esperaba su turno mientras su mujer era atendida, contó que sufrió un accidente de tráfico. "No podía ni andar y ahora estoy bien gracias a él", aseguró. Tras asistir a la rehabilitación de la mutua y no notar mejoría, explica que decidió ponerse en sus manos: "A partir de ese momento yo voy a ir siempre donde esté él", afirmó.

Insistió en que nunca ha dudado de su credibilidad, pues relató que su padre fue intervenido quirúrgicamente en un hospital público de la capital malagueña y que fue a visitarlo aprovechando que "estaba trabajando allí". "Estaba vestido con el uniforme (bata sanitaria) y todo", apunta. Otro de sus pacientes también relató que en alguna de las sesiones le había comentado que trabajaba en el Hospital Regional Universitario de Málaga.

Por su parte, el Colegio de Médicos mantiene que el abogado de la asesoría jurídica de la asociación de profesionales, Antonio Moya, averiguó que era incierto que el falso médico trabajase en el Universitario Virgen de la Victoria (El Clínico), como decía a algunas personas a las que atendía. Desde la asociación de profesionales aseguran de que el supuesto facultativo no está colegiado en Málaga ni en otro colegio del territorio nacional y es por ello que se presentarán como acusación en el caso.

En este sentido, el presidente del Colegio de Médicos, Pedro Navarro, lanzó un mensaje de tranquilidad a la población: "Afortunadamente hay muy pocos casos de intrusismo profesional y cuando los hay el Colegio actúa con celeridad y de la mano de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este tipo de situaciones es cuando se pone en valor la existencia de los colegios profesionales, que trabajan por la dignificación de la profesión médica".