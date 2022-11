El desabastecimiento de medicamentos, un problema que afecta más a los farmacéuticos que a los pacientes

El desabastecimiento de medicamentos lleva más de una década. Y el listado es largo: desde mucolíticos, antibióticos, tranquilizantes o antipiréticos hasta la famosa Viagra. Los que faltan en el mercado suman cerca de 400. Pero según los farmacéuticos, estas incidencias les afectan más a ellos que a los pacientes ya que por lo general pueden sustituirse por otros medicamentos idénticos. Para tranquilizar a la población, aclaran que son muy pocos los fármacos en los que los problemas de suministro repercuten en los enfermos. Este es el caso de el Kreon -para la pancreatitis- o el Rivotril -para ciertos tipos de epilepsia-.

"Puede haber unos 400 en desabastecimiento, pero los problemas para el paciente son muy puntuales porque la amplia mayoría son sustituibles por otros iguales", afirma el presidente de la Asociación de Empresarios de Cooperativas Farmacéuticas (Asecofarma), Leandro Martínez.

Augmentine, Aspirina, Orfidal, Agiolax, Viagra, Simvastatina, Depakine, Aciclovir, Amoxicilina, Stopcold, Primeran, Efferalgan, Bisolvon y un largo etcétera -en algunas de sus presentaciones- son los que están en falta, según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). En algunos casos, la solución es inminente, en otros seguirán los problemas de suministro hasta mediados de marzo de 2023 y existen algunos -como la Aspirina de 500 miligramos en sobre- en los que no hay fecha.

"El paciente no sufre el desabastecimiento prácticamente, no hay motivo de alarma; pero es un trastorno diario para las farmacias", explicaba un boticario. Porque éstas tienen que comunicar las faltas y buscar un remedio sustituto para el usuario. Si el fármaco es con receta sólo pueden cambiarlo por otro del mismo principio activo. Si es sin receta, tienen más margen y, por ejemplo, puede sustituir un jarabe para la tos por otro. En algunas ocasiones, cuando no pueden resolver la falta, tienen que derivar al paciente al médico para que le prescriba un fármaco alternativo.

Las causas del desabastecimiento son diversas. Entre ellas, problemas en la fabricación, aumento de la demanda o falta de suministro del principio activo para su producción. Incluso hay profesionales que apuntan que el bajo precio del medicamento en España provoca que muchos laboratorios prioricen el suministro a mercados en los que obtienen más rentabilidad.