"La dirección regional del PP no debería haberse posicionado por compañerismo"

Esperanza Oña siempre cae de pie en política. Tras 22 años como alcaldesa de Fuengirola pasó a ocupar la vicepresidencia segunda del Parlamento andaluz por el PP. Su carácter vivo quedó ensombrecido por Javier Arenas, pero su trébol de cuatro hojas no le abandona. Apostó desde el principio por Pablo Casado y vuelve a estar en la primera plana política. Hasta tiene una fotografía con él como imagen personal en su perfil de Twitter. Ahora espera acontecimientos.

-Ganó Casado, su candidato. Le ha dado suerte.

Casado era la mejor opción para iniciar una etapa completamente nueva y adaptada a estos tiempos políticos"

-[Se ríe]. Bueno, es verdad que le apoyé al principio cuando prácticamente nadie lo entendía.

-¿Por qué lo hizo?

-Me parecía la mejor opción porque pienso que si se ha terminado una etapa era realmente el candidato que tenía que iniciar la siguiente. Una etapa distinta, completamente nueva y adaptada a estos tiempos políticos.

-Lanzó un órdago y ahora se le ve como triunfadora en Andalucía.

-Hice lo que me parecía que tenía que hacer en conciencia, como muchas otras personas en España ya que ha ganado por un porcentaje más que suficiente. Ganadores somos todos, los que le hemos apoyado y el resto porque es nuestro presidente. Si hablamos de integración creo que deberían terminarse todas las rencillas y roces. Si queremos integración eso no es compatible con seguir enfrentados. Quien dice que quiere integración y luego sigue haciendo partes evidentemente no quiere la integración.

-¿Teme que el problema del máster le pueda explotar a Casado en algún momento?

-No tengo ninguna preocupación porque él está muy seguro de que no hay problema, sabe que lo ha hecho todo bien y no tengo por qué dudarlo.

-El jueves estará en Barcelona en el comité ejecutivo del partido. Hablan de que podría tener papeletas para ser secretaria general.

-Todo el tiempo que he apoyado al presidente jamás me ha hablado de cargos ni yo se lo he pedido. Lo aseguro rotundamente. Yo ya le estoy agradecida por que cuente conmigo para el comité ejecutivo y si hay alguna cosa más lo hablaremos en su momento. Por ahora, ni me ha dicho nada ni yo le he preguntado nada.

-¿Se sentiría frustrada si no fuera la elegida?

-Para nada. Cuando apoyé a Pablo Casado jamás pensé en tener una contraprestación personal o política. Solo en que era lo mejor para el PP. Ha sido la mejor opción, su elección ha sido un revulsivo y estoy convencida de que si hoy se hiciera una encuesta ya subiríamos algunos puntos.

-Se afirma que una mujer va a ocupar la secretaría general. Eso le da más opciones.

-Hay muchas mujeres en el PP afortunadamente [se ríe]. Es algo que no me inquieta en absoluto. Es algo que debe decidir él libremente. Puede contar conmigo en todos los casos.

-El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, apostó claramente por Soraya. Casado le ha ratificado como candidato a las elecciones andaluzas pero ¿cree que le puede pasar factura a medio plazo?

-Lo ha ratificado y de momento no parece que tenga ninguna factura. Veremos los resultados electorales y a partir de ahí, como se ha hecho siempre en todos los casos, se harán reflexiones o no. De momento está ratificado, tiene la confianza del presidente nacional y todos tenemos que trabajar en esa dirección. En Andalucía hace falta que estemos todos unidos, que trabajemos juntos y que Juanma vaya con el total apoyo.

-Veo que le dan cuartelillo hasta las elecciones.

-No tenemos que darle cuartelillo a nadie. Casado ha respetado una decisión que ya estaba tomada y ha sido un acto de respeto hacia el presidente regional.

-Dadas las circunstancias, ¿cree que debería abrirse unas primarias en el PP andaluz antes de las elecciones en la comunidad?

-Creo que eso ahora mismo no toca en absoluto. Aquí se hizo ya un congreso y no hay motivos.

-En cualquier caso, si se organizaran unas primarias ahora o tras las elecciones, ¿se presentaría usted como candidata?

-De verdad que ahora no estoy en eso. Ahora lo que quiero es que el PP se fortalezca en Andalucía, que podamos gobernar solos o con Ciudadanos y que cambie la etapa de 40 años de PSOE.

-En una entrevista que le hizo este diario en octubre de 2014, cuando dejó la Alcaldía de Fuengirola, afirmó tajante que no aspiraba a presidir el PP andaluz y que era completamente leal a Juan Manuel Moreno. ¿Mantiene esa lealtad?

-Completamente. No se ha interrumpido nada entre nosotros. Simplemente cada uno ha tenido la libertad de decidir. Ni me cae mal ni espero caerle mal a él. Nada ha cambiado. Somos los mismos que antes. Cuenta con mi absoluta lealtad y se lo he dicho en persona.

-Juan Manuel Moreno dijo ayer que cuenta con usted para las elecciones andaluzas. ¿Es una forma de tender puentes?

-Eso ya estaba hecho. Elías Bendodo ya me había dicho que iba a ser la encargada de la campaña en la provincia de Málaga. No es necesario tender puentes porque estamos todos en el mismo equipo. No hay que pensar en represalias, solo ha habido libertad de voto.

-El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, criticó ayer que la dirección provincial del PP no fuera neutral y se posicionara claramente por Sáenz de Santamaría. ¿Qué opina usted?

-Es obvio que la dirección provincial de Málaga, como muchas otras de España, se posicionaron. Yo creo que las direcciones provinciales y regionales no deberían haberse posicionado. No favorece un clima de compañerismo.

-¿Qué futuro le ve a Javier Arenas?

-He oído que igual abandona la política y también que no lo hará. Ha defendido a Soraya y no sé si se siente cómodo con el nuevo presidente. Él verá lo que quiere hacer en el futuro. A mí no me concierne. Pero le digo por activa y por pasiva que no habrá ningún tipo de represalia. -A Celia Villalobos tampoco la ve en la nueva ejecutiva.

-Es obvio por sus propias declaraciones. Ella se ha excluido antes. Ha criticado claramente esta candidatura y lo más probable es que no le apetezca integrarse.

-¿Está el PP más roto o dividido ahora que hace tres meses?

-Es evidente que en algunas provincias hay una división importante y espero que ahora todo el mundo sume y no reste.

-El PP perdió peso por la corrupción y la aparición de Ciudadanos. ¿Es Casado el nuevo Rivera?

-Casado no es el nuevo Rivera, es el presidente del PP. Tiene su personalidad, sus principios y su forma de hacer política. Es el más joven de todos ellos, pero no les veo parecido a ninguno en cuanto a lo que defiende ni lo que quiere.