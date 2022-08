Una empresa malagueña está triunfando con la venta de lubricante sexual

La empresa malagueña Lubets está triunfando en la producción y venta de lubricante sexual, que comercializa tanto en España como en varios países europeos y está en trámites para entrar en Asia, Estados Unidos o Emiratos Árabes. La fórmula de su éxito es su presentación en sobres monodosis -frente a los botes tradicionales- y una cuidada imagen que, utilizando divertidas campañas de marketing, llama la atención. De hecho, se está vendiendo mucho como regalo. "Los hombres compran dos paquetes [cada uno es de 10 unidades] y las mujeres menos, por lo que se ve que los hombres son más optimistas respecto a sus relaciones sexuales", explica entre risas Alicia Zurita, fundadora y CEO de la empresa.

Llevan un año operando y están creciendo de una forma muy rápida. Comercializan su producto a través de grandes distribuidores y por venta on line. En la cadena de perfumerías Druni, por ejemplo, empezaron en cinco tiendas, ya están presentes en 90 y, según Zurita, confían en alcanzar las 350 a finales de este año. En junio firmaron además un acuerdo de distribución nacional en exclusiva con la compañía farmacéutica Aurovitas, accediendo así al canal farmacia de forma masiva. "No esperábamos tanto éxito con Aurovitas, hicimos una previsión inicial de poder entrar en 1.000 farmacias en España en un año y llegamos a ese número en solo cuatro días por lo que estamos produciendo como locos porque el objetivo es alcanzar las 3.000 farmacias en el primer año", comenta esta empresaria que nació en Madrid pero que lleva 20 años asentada en Málaga.

"Desde Aurovitas estamos muy ilusionados y orgullosos de dar la bienvenida a la familia a una marca como Lubets, con la que vamos a aportar un gran valor diferencial a la farmacia tanto para los usuarios actuales de este canal como para los nuevos usuarios que atraiga la marca. Creemos firmemente en Lubets por su formulación de calidad, su formato revolucionario y por esa conexión que establece con el usuario final. Queremos aportar a nuestros clientes innovación, calidad y diferenciación, con marcas de grandísimo potencial como Lubets", explican fuentes de esta firma farmacéutica.

Lubets fabrica el lubricante en un laboratorio de Alicante y cuenta con una decena de empleados repartidos entre Málaga, Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia. Su objetivo es facturar 8 millones de euros en tres años para lo cual, aparte del mercado español y europeo en los que ya están presentes, quieren entrar con fuerza en China -donde ya están negociando con una empresa-, Estados Unidos o Emiratos Árabes donde tienen el producto en fase de registro.

La creadora de Lubets explica que el lubricante suele posicionarse desde un punto de vista juvenil o terapéutico. "En un caso el formato es un bote y en el otro es una pomada. Nosotros hemos hecho un producto de mucha calidad, con un certificado ecológico y en un formato monodosis que se puede transportar fácilmente". El nombre de Lubets viene precisamente de ahí, de la unión de lubricant y pockets (lubricante de bolsillo en inglés). "Como empresaria veía una gran oportunidad en esta categoría porque un bote es anticlímax, engorroso, cutre, antihigiénico y un bajón", relata.

Zurita es una emprendedora nata. A los 20 años creó su primera empresa, junto a su entonces pareja, especializada en software. Tras varios años y un recorrido exitoso -llegaron a captar 87 millones de pesetas en inversión- vio claro que este segmento no le motivaba y decidió abrir nuevas vías. Trabajó como directora de marketing para una empresa de moda y, en 2005, explica que "cayó en mis manos algún juguete sexual y pensé que eso no me representaba ni a mí ni a mis amigas, por lo que decidí embarcarme por primera vez en el sector sexual".

"En ese momento no existían apenas marcas, todo era made in China y un producto con un enfoque muy masculino por lo que creé Late Chocolate", recuerda. Llegó a ganar un Sol de Oro en el Festival Iberoamericano de Publicidad y acabó vendiendo su participación. Entonces se fijó en Tenga, una marca japonesa de masturbadores masculinos que quería entrar en Europa pero que no veía la forma porque el sector estaba muy orientado a la mujer. "Me presenté en Tokio con un plan de negocio y terminé siendo su distribuidor en exclusiva para Europa durante cuatro años, llegando a posicionar la marca en el primer año", narra.

"Cuando terminó el contrato con Japón me enfoqué en llevar la categoría erótica a gran consumo y en eso sigo. Ahora empiezo de cero con Lubets, la marca que siempre he querido tener, es el resultado de toda mi experiencia, de mi observación y pruebas. Es una marca que amo porque tiene todos los componentes en los que creo. Una imagen fresca, una comunicación con humor y conexión emocional y además rompe todos los códigos de la categoría. Elegí el sector de la cosmética erótica porque, como usuaria, me parece casi un producto de primera necesidad. Aunque la gente piense que solo se utilizan con la sequedad vaginal, que también por supuesto, no nos olvidemos de la parte lúdica, de disfrutar más y mejor, de jugar, de probar", indica Zurita. Su idea, por ahora, va por buen camino.