Más de 200 empresas buscan programadores en el campus 42 Málaga de Telefónica

Las empresas necesitan empleados que sepan programar y no es fácil encontrarlos, por lo que prácticamente se los rifan. Un buen ejemplo es el campus de programación 42 que recientemente ha abierto Fundación Telefónica en Málaga. Sus estudiantes apenas llevan unas semanas de estudio y están todavía verdes. Sin embargo, algunos que tenían algo más de experiencia ya han sido contratados y el resto no debería tener problema porque, según explica Luis González, director del centro, “ya han venido responsables de 200 empresas nacionales e internacionales a visitarnos, a conocer qué hacemos y a los participantes”. González subraya que, pese a que hay que dedicarle muchas horas, “es una inversión que cambia vidas porque hay un 100% de empleabilidad”.

El interés de las empresas se muestra de muy diversas formas. El 9 de junio, por ejemplo, la consultora francesa Talan, ubicada en Málaga TechPark, va a organizar un reto entre los estudiantes de 42 y el que resulte vencedor obtendrá como premio un contrato con esta empresa. “Recibimos peticiones diarias de empresas y casi todas las compañías quieren contratarlos”, subraya González.

No obstante, hay que tener los pies en el suelo. La mayoría de los que han entrado en esta primera ronda no tenían ni idea de programación o conocimientos básicos y el mundo laboral exige experiencia y profesionalidad. El director de 42 Málaga indica que lo normal es que, para ser un programador en condiciones, se dedique en torno a un año y medio de formación. En cualquier caso, la metodología de 42 es distinta. No hay profesores y los alumnos se ayudan unos a otros. Tampoco hay horarios. Las instalaciones están abiertas las 24 horas del día y puedes dedicarle el tiempo que quieras, comiendo y durmiendo allí incluso. Por tanto, el tiempo que se tarda en estar preparado para dar el salto profesional depende de las habilidades de cada persona y del tiempo que le dedique.

Al margen de la programación pura y dura, González destaca que se fomentan otra serie de habilidades como la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo, la comunicación o la presentación de proyectos. “Muchos acabarán creando su propia empresa y necesitan, por ejemplo, saber hacer una buena presentación a inversores y aquí le enseñamos técnicas para hacerlo”, expone González.

Las instalaciones son inmensas. 2.400 metros cuadrados en el edificio del Polo Digital de Tabacalera donde hay tres grandes galerías con un total de 210 ordenadores, así como zona de ocio, algunas oficinas y unas grandes literas. Al pasear se observa a personas de todas las edades, aunque la media está en torno a los 30 años. Solo un 20% son mujeres, un aspecto que quieren mejorar desde el campus y, para ello, el 20 de junio organizarán un taller de una semana con 60 plazas solo para mujeres para enseñarles herramientas para hacer un sitio web. El 11 de julio habrá otro taller, en este caso de ciberseguridad, también con 60 plazas, pero éste será mixto y tendrá una duración de ocho semanas.

“Tenemos a gente desencantada con el sistema educativo tradicional y a personas más mayores que se están recolocando profesionalmente”, afirma González. La demanda de usuarios está siendo enorme pues no hay que olvidar que esta formación es gratuita. El 4 de julio y el 8 de agosto habrá dos nuevas piscinas, con 180 participantes en cada uno, y se hará una selección. No estaba previsto, pero es tal el interés que González adelanta que el 17 de octubre habrá otra piscina más.