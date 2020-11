Las empresas malagueñas prefieren a Biden en EEUU

El mundo entero está pendiente de quién será el nuevo presidente de Estados Unidos y los empresarios malagueños no son una excepción, ya que esta provincia se juega mucho y el futuro puede ser, a priori, más sencillo o más difícil a la hora de establecer relaciones comerciales en función del ganador. Pese a la política proteccionista de Donald Trump, Estados Unidos se convirtió el año pasado en el tercer principal mercado internacional para Málaga, con exportaciones valoradas en 207 millones de euros, un 43% más que en 2018, alcanzando una cuota de mercado del 9,2%. Según los datos aportados a este diario por Extenda, el saldo de la balanza comercial es positivo para la economía malagueña en 154 millones de euros y lo que más vende Málaga en tierra estadounidense es aceite, frutas y hortalizas preparadas, material óptico y eléctrico. En el primer semestre de 2020 escaló otra posición hasta el segundo lugar.

En este contexto, ¿qué sería más beneficioso para las empresas malagueñas? ¿Trump o Biden en la Casa Blanca? “Nosotros creemos que sería bueno un cambio y que pasara a gobernar el demócrata Joe Biden por el tema de los aranceles al aceite, la aceituna o el vino. No tenemos ninguna culpa en esta guerra entre Estados Unidos, China y Europa pero hemos salido muy salpicados y un cambio podría ser positivo”, explica Sergio Cuberos, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, quien aplaude el aumento de las exportaciones malagueñas a Estados Unidos en el último ejercicio “pero si hubiera menos dificultades podríamos crecer aún más”.

Uno de los mayores expertos en comercio exterior en la provincia es Antonio Luque, presidente de la cooperativa Dcoop. Estados Unidos representa el 20% del negocio de la firma antequerana que comercializa, principalmente, aceite de oliva virgen aunque también vende aceituna de mesa o vino, entre otros productos. “Gane quien gane habrá que ver cuál va a ser su política. Si gana Trump y sigue con sus aranceles altos y con las disputas comerciales con Europa no nos favorecerá nada. Pero también es cierto que podría cambiar esa política. Si gana Biden es posible que haya menos enfrentamiento comercial, por lo que estamos a la expectativa, una incertidumbre más a todas las que tenemos”, afirma.

Dcoop participa en una empresa con dos plantas de envasado de aceite en Baltimore y Los Ángeles y tienen un 20% en otra para la aceituna. Luque destaca que “el consumo de aceite de oliva en EE.UU. va espectacular este año, las ventas están creciendo mucho y pensamos que es el mercado donde más podemos crecer en los próximos años, por lo que es un mercado que nos importa y nos afecta mucho”. En este sentido, el presidente de Dcoop señala que “si se mantienen los aranceles tendremos que invertir más allí y menos en España y si no mejor porque será más fácil”. En cualquier caso, Luque reclama al gobierno español y a la Unión Europea que “juegue sus cartas” y que, en caso de que siga la hostilidad comercial, pongan aranceles a productos estadounidenses como la almendra.

Ezequiel Navarro es el consejero delegado de la firma tecnológica Premo, que vende sus productos en medio mundo. “Nosotros no esperamos un impacto negativo a corto plazo tanto si gana uno como si gana otro, aunque nuestra apuesta tecnológica la hacemos en California y si se mantiene Trump seguirá habiendo mucha dificultad para contratar allí a personas que no sean estadounidenses”, indica Navarro, quien subraya que “podríamos tener un equipo en California de 10 ó 12 personas más si la política migratoria fuera más abierta”. No obstante, el CEO de Premo también considera que Trump “es inteligente para abrir la mano si hace falta ya que apostar por el talento en lugar de por la industria y no permitir que también llegue de fuera puede ser darse un tiro en el pie”.

Navarro piensa que “si gana Biden podría ser mejor para el sector de los vehículos eléctricos y el medio ambiente, pero sería a largo plazo porque es muy difícil cambiar la inercia de un país en un mandato”. Venza quien venza, el CEO de Premo coincide con Luque en que Europa tiene que mostrarse más fuerte. “Con el conflicto de las ayudas a Airbus, lo fácil para Trump fue pegarle la patada al más débil en Europa como España con el aceite o la aceituna, pero necesitamos una política europea integrada, con una voz común en exportaciones y no como ahora que es sálvese quien pueda”, expone.

La actividad de la consultora aeronáutica Aertec en EE.UU. es aún pequeña, aunque hay importantes planes de futuro. “Nos interesa que se mantenga el plan de infraestructuras en aeropuertos que se había comprometido, lo haga quien lo haga”, afirma su presidente, Antonio Gómez Guillamón, quien lamenta que “el Covid nos ha fastidiado porque había varios proyectos allí que se han paralizado”.