La enseñanza concertada oferta en el curso que gana peso 3.700 plazas para Infantil en Málaga

La crisis sanitaria que provocó el estado de alarma a mediados de marzo dejó a la mitad el proceso de escolarización en los colegios e institutos. Todo el alumno que iniciaba etapa escolar o cambiaba de centro tenía que cumplir con la entrega de documentación, que se reanuda de forma presencial el próximo lunes 18 de mayo.

Este año, la enseñanza concertada es protagonista por los cambios promovidos por el Gobierno andaluz. Sin embargo, tanto patronal como sindicatos consideran que no va a suponer una modificación sustancial. Eso sí, esperan poder completar su oferta, que en Málaga alcanza las 3.700 plazas para alumnos de 3 años.

Un total de 140 unidades están concertadas en la provincia para el primer curso del Segundo Ciclo de Infantil. Los 85 centros de gestión privada pero sostenidos con fondos públicos atienden a 40.000 escolares gracias al trabajo docente de más de 4.000 profesionales. Este proceso de escolarización, que terminará el 1 de junio, afecta principalmente a los niños de 3 años pero la mayoría de los colegios suelen disponer también de plazas en Primaria y ESO.

Para este periodo de escolarización y con el objetivo de favorecer la libertad de los padres en la elección del centro escolar de sus hijos, la Junta de Andalucía ha promovido que en cada área de escolarización que sea posible, tengan el máximo de puntos también en un colegio concertado, aunque estuviera más lejos de sus domicilios.

“Las novedades introducidas por la Consejería afectan a poquísimas zonas de escolarización en nuestra provincia, solo a un par de zonas en la capital, que no tenían centro concertado en la zona y a la localidad de Vélez-Málaga donde solo hay un centro concertado”, indica Ricardo Oliveros, secretario provincial de FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza), sindicato mayoritario con un 43% de representatividad en los centros malagueños.

Una incidencia menos relevante de lo que pueda parecer

Igualmente considera Pedro Lanzat, presidente provincial de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y director del colegio Cerrado de Calderón. “Realmente la incidencia en el proceso de escolarización no es tan relevante como puede parecer, en la mayor parte del territorio provincial no se puede ejercer esa libertad al no existir colegios concertados en la mayoría de municipios”, sostiene Lanzat.

Agrega el presidente provincial de CECE que en aquellas localidades donde se concentra la gran mayoría de estos centros, como es la capital, “las áreas de escolarización solo se han modificado puntualmente”. En la zona a la que pertenece su centro, por ejemplo, “sigue siendo la misma que en cursos anteriores y para la mayoría de asociados a CECE, con alguna excepción, tampoco supondrá ningún cambio”, añade el director del colegio Cerrado de Calderón.

Por tanto, estiman que no se va a producir un aumento significativo de la demanda en estos centros que, por otra parte, no tienen aprobado el incremento de líneas. “Estimo que, al menos en Málaga, no va a suponer un incremento relevante en la demanda hacia los centros concertados”, comenta Lanzat. Así que prevén que continúe la tónica dominante de la ocupación de plazas de los cursos pasados.

“La ocupación de los centros en los últimos años ha sido muy satisfactoria ya que prácticamente se ha completado casi toda la oferta emitida por la concertada”, comenta Oliveros y apunta que ya pasó “el bache demográfico como consecuencia de la baja natalidad”.

Para el secretario provincial de FSIE, “la demanda para 3 años está aumentado, fruto del aumento de la natalidad y la escuela concertada lleva ofertando muchos años casi el mismo número de plazas al no existir ningún aumento de unidades concertadas”.

Lanzat indica que “la mayoría de nuestros colegios gozan de una demanda importante por parte de las familias y creo que pasará como en cursos anteriores, que determinados colegios no podrán atender todas las solicitudes que reciban y a otros les quedarán algunas plazas libres, lo que sí es cierto es que la disminución de la natalidad está provocando que cada vez sean más las familias que obtienen plaza para sus hijos en el colegio que desean”.

El proceso presencial que se llevará a cabo en las próximas dos semanas contará con las medidas de seguridad apropiadas, tanto de equipos de protección como de distanciamiento social, para evitar la propagación del virus.