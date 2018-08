"Desde que entró en la residencia no ha hecho más que empeorar"

Domingo iba a visitar a su suegra varias veces a la semana a la residencia de ancianos Seniors de Benalmádena. Ya en el mes de mayo, dos meses antes de que se activara el protocolo por sarna en el centro, advirtió que le habían aparecido unas manchas en la piel, pero entonces solo le diagnosticaron una reacción alimentaria. Hasta que el pasado sábado fue ingresada en el Hospital Clínico por erosiones por sarna en estado grave, deshidratración e hipernatremia (altos niveles de sodio). Domingo y su mujer han denunciado la situación ante la Policía Nacional. "No solo no han actuado a tiempo sino que encima no le han administrado los medicamentos adecuados, suministrándole crema para hongos y antibióticos cuando no le correspondía", señaló este familiar, que denuncia que no se ha cumplido con el protocolo de cuidado de Ana, de 80 años de edad. Según adelantó ayer Sur, en esa residencia se declaró un brote de sarna.

"La única respuesta que nos han ofrecido desde la Junta de Andalucía es que no rechacemos la plaza cuando le den el alta en la clínica y que solicitemos un cambio de residencia, algo que puede tardar meses e incluso años. No sabemos qué vamos a hacer cuando le den el alta, pero tenemos claro que no va a volver allí", expresó. También la suegra de Antonio, de 90 años, permanece ingresada en el hospital desde hace una semana por deshidratación severa. En su caso, no sufre sarna, pero asegura que no les informaron de la posibilidad de contagio ni se cumplió con el protocolo a seguir durante su visita. "Cuando fuimos a verla nadie nos comentó nada. Llevábamos ya una hora con ella en la habitación cuando una de las cuidadoras nos dijo que no la podíamos tocar, nos hizo ponernos unos guantes y una bata, nos echaron antisépticos y nos aislaron. Después nos dijeron que nos fuéramos inmediatamente al centro de salud para que nos revisaran por si nos habíamos contagiado de sarna", relata. "Desde que entró en la residencia hace tres meses no ha hecho más que caer en picado. Desde el principio notamos un olor muy nauseabundo y mucha falta de personal", agrega. Por su parte, la Delegación de Salud matizó que no son una veintena los ancianos afectados sino seis y que no hay ninguna hospitalización debido a la sarna. La delegada, Ana Isabel González, aclaró: "La sarna no provoca un ingreso hospitalario". González indicó que hace quince días la residencia informó de los casos al Distrito Sanitario Costa del Sol y que la situación está controlada. "Si no ha habido más casos es porque se ha actuado de manera adecuada", señaló. Además, rebajó la alarma de los familiares al apuntar que este tipo de brotes "no es algo que nos llame la atención" porque suelen ocurrir en cuarteles o asilos donde hay muchos usuarios. De hecho, dijo que Salud ha registrado otros casos en otras residencias. La delegada aseguró que "como los piojos en los colegios", la sarna no siempre es por mala higiene y explicó que se trasmite por el contacto.