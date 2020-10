Un error informático deja sin plaza a alumnos del máster de profesorado de la UMA

Un error informático en la adjudicación de plazas del máster de profesorado de la Universidad de Málaga en las especialidades de Inglés y Francés -un título necesario para poder ser profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas- ha provocado quejas entre el alumnado y ha dejado a cerca de 40 estudiantes en un limbo, ya que inicialmente pudieron matricularse, esa matrícula les aparece ahora como revocada pero, sin embargo, sí tienen acceso a las asignaturas del campus on line. De hecho, hay estudiantes que siguen yendo a las clases -que arrancaron este pasado martes de forma virtual- pese a no saber si podrán continuar o no.

Francisco Martínez, uno de los estudiantes afectados, explica a este diario que el pasado 7 de octubre recibió un correo del distrito único andaluz en el que se le comunicaba que había obtenido plaza para cursar ese máster. “Fue una gran alegría y, además, nos enteramos de que habíamos entrado varios compañeros de la facultad e incluso hicimos un grupo de whatsapp”, recuerda. Martínez se matriculó esa misma madrugada y abonó la tasa correspondiente sin problema. No obstante, otros alumnos no pudieron formalizar la matrícula on line esa noche porque no se lo permitía el sistema pese a haber recibido el mensaje de que habían sido aceptados.

“El día 8 una chica que había tenido problemas fue a la secretaría de la facultad y le dijeron que había habido un error informático y que se había expulsado a gente, aunque no era nada oficial”, añade Martínez. El pasado viernes, 9 de octubre, les llegó un mensaje del distrito único andaluz -dependiente de la Junta- afirmando que había habido un error. La respuesta que le enviaron desde el distrito único fue que “la Universidad de Málaga comunicó al distrito único un número de 38 plazas vacantes en las citadas especialidades debido a anulaciones de matrícula que realmente no se habían producido, originadas por una actuación de cambio de grupo en su sistema de matrícula. Como quiera que dichas plazas no están vacantes, sino matriculadas, se ha procedido a actualizar dichas matrículas nuevamente en el sistema de Distrito Único y a readjudicar la lista de espera de dichas especialidades”.

La Junta señala que la UMA comunicó por error 38 plazas vacantes que no estaban libres

Martínez, en representación de un grupo de afectados, se ha puesto en contacto también con el defensor del estudiante y con el vicerrector de Estudiantes y Deporte, José Francisco Murillo, quien en un correo electrónico facilitado por el alumno a este diario, le expresó que “sentía mucho la decepción que se ha podido causar a los estudiantes afectados por un error en el procedimiento de admisión”, precisando que “este error fue subsanado y así comunicado a todo el alumnado afectado en menos de 48 horas, a través de un SMS que se envió desde Distrito Único Andaluz a cada uno de los estudiantes implicados”.

Martínez señala que, si bien es cierto que se comunicó en 48 horas, no ha habido margen de maniobra porque fue el viernes antes del puente y las clases empezaron el martes. “Ha habido alumnos que han perdido trabajos, plazas en otros máster o que han comprado ordenadores porque les dijeron que habían entrado en este máster”, comenta, recordando además que en 2015 hubo otro error informático y finalmente la UMA admitió a los 150 alumnos presentados.