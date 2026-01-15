Las esculturas gigantes del Puerto de Málaga llegan a The Times: “Parecen superhéroes”

La polémica por la instalación del conjunto escultórico Las columnas del mar en la entrada del Puerto de Málaga ha alcanzado proyección internacional. El diario británico The Times se ha hecho eco del debate abierto en la ciudad y ha destacado una de las críticas que más se han repetido desde el inicio del proyecto: el parecido de las figuras con superhéroes de cómic. En concreto, el periódico compara la escultura de Neptuno con el Aquaman interpretado por Jason Momoa.

Bajo el título “Las estatuas de dioses romanos en Málaga ‘parecen superhéroes de cómic’”, el rotativo londinense recoge la controversia generada por la colocación de las esculturas monumentales de Neptuno y Venus en el principal acceso peatonal del Puerto de Málaga, a escasos metros del centro histórico. El artículo alude al rechazo expresado por instituciones culturales y a la movilización ciudadana contra el proyecto.

La referencia internacional llega en un momento clave del debate local, después de que la Autoridad Portuaria anunciara que la exposición del conjunto escultórico se limitará finalmente a seis meses. La decisión se adoptó, según el propio Puerto, “ante la controversia generada entre diversas instituciones de carácter cultural por su ubicación”, con el compromiso de desmontar las piezas y trasladarlas posteriormente a un emplazamiento consensuado y con menor impacto. Inicialmente, el acuerdo contemplaba una cesión de 25 años.

Las columnas del mar, obra del artista Ginés Serrán Pagán, está compuesto por cuatro esculturas: dos leones y las figuras de Neptuno y Venus, situadas sobre columnas en el entorno de las plazas Poeta Alfonso Canales y de La Marina. Las piezas de mayor tamaño, incluyendo los pedestales, alcanzan los 11 metros de altura, mientras que las más pequeñas llegan a los 8,5 metros. Neptuno, la figura principal, mide ocho metros sin pedestal y porta una red de pesca realizada en bronce con detalles en oro de 24 quilates.

La instalación ha provocado un rechazo significativo en el ámbito cultural malagueño. Más de 1.500 firmas respaldan un manifiesto difundido a través de Change.org, suscrito por entidades como la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, el Ateneo de Málaga, la Sociedad Económica Amigos del País o el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales. El documento cuestiona el criterio estético del conjunto y denuncia la falta de información y transparencia en el proceso.

Entre los firmantes, el arquitecto Salvador Moreno Peralta ha reclamado la paralización del montaje y que la actuación se someta a licencia municipal y al dictamen de la Comisión de Patrimonio, al considerar que se trata de una intervención ornamental en un espacio público declarado conjunto histórico-artístico. También ha puesto en duda la provisionalidad del montaje y ha advertido del impacto visual que tendría en uno de los puntos más transitados y representativos de la ciudad.

En este contexto, la atención de The Times añade un nuevo capítulo a una controversia que ya estaba ampliamente instalada en Málaga y que enfrenta distintas visiones sobre el modelo cultural, la imagen urbana y el uso de espacios emblemáticos del frente portuario.