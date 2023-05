Más de 190 establecimientos en Málaga ayudan a no desperdiciar comida

Todos los días se desperdicia comida en muchos establecimientos como restaurantes, pequeños comercios o supermercados. Entre las razones por las que se tiran alimentos a diario están el hecho de haber cocinado más cantidad de la cuenta o que no se ha vendido todo el producto que se había programado para ese día. Entonces, para evitar ese desperdicio de alimentos se creó en 2016 la app Too Good To Go.

La aplicación llegó a España en 2018 y cinco años después en Málaga hay ya más de 190 establecimientos que luchan contra el desperdicio de alimentos. Hasta ahora se han salvado más de 487.000 packs de comida, esto quiere decir que gracias a esta aplicación y a la participación de diferentes establecimientos malagueños se ha evitado que terminen a la basura más de 487 toneladas de alimentos. Esto quiere decir que no se han enviado a la atmósfera más de 1.218 toneladas de CO2eq, el equivalente a cargar un teléfono móvil más de 3,7 millones de veces.

Cada segundo se tiran en el mundo más de 79 toneladas de comida, es decir, más de 2.500 millones de toneladas al año. Solo en España casi 8 millones de toneladas de alimentos anuales acaban en la basura, según la FAO.

La misión de Too Good To Go es fomentar a la población para hacer frente al desperdicio de alimentos. Esto lo hace a través de su app dónde restaurantes, supermercados y todo tipo de comercios de alimentación venden packs sorpresa con el excedente diario de comida a precios reducidos. De este modo, consiguen que toda la comida no vendida al final del día en los establecimientos pueda ser salvada y consumida y así evitan su desperdicio y el impacto que ello tendría a nivel social, económico y medioambiental.

Los usuarios pueden ver los establecimientos que tienen a su alrededor para comprar sus packs sorpresa de comida a un precio reducido, que oscila entre los 2 y 5 euros. El contenido de estos packs siempre es sorpresa, ya que depende del excedente que haya cada día en los diferentes establecimientos.

En Málaga son más de 190 establecimientos que utilizan esta aplicación cada día y entre ellos hay supermercados, panaderías, cafeterías, pescaderías y fruterías. Entre estos dos últimos grupos se encuentran la Pescadería Vadillo y Frutas y Verduras Ángel. Ambos establecimientos preparan diferentes packs sorpresas al día para que sus clientes los recojan a la hora que ellos establecen en la aplicación.

Pedro trabaja en la Pescadería Vadillo y todos los días prepara varios packs, entre dos o tres, con el pescado que le sobra durante el día. En este sentido, asegura que lo bueno de esta aplicación es que no tiran los productos que no se llevan los clientes, aunque los beneficios sean los mismos. De igual forma, el trabajador también sostiene que es cierto que no todos los días hay el mismo número de personas que quieren un pack, pero qué mínimo 1 o 2 venden se llevan. Además, considera que la aceptación por parte de los malagueños es grande porque cada vez les llegan más clientes.

En este punto, desde Frutas y Verduras Ángel han observado lo mismo: cada vez son más las personas que utilizan Too Good To Go. Solo ponen a la venta dos packs con las frutas que ese día nadie se ha llevado y siempre los venden, a pesar de que el cliente no sepa qué se van a llevar.

En cuanto a Andalucía, hay más de 1.240 establecimientos asociados a Too Good To Go y gracias a ellos se han podido salvar más de 940 toneladas de comida. Málaga es la segunda provincia andaluza con más establecimientos, solo por detrás de Sevilla, donde hay más de 200 establecimientos y han vendido más de 152.000 packs de comida. En Granada hay más de 100 establecimientos; en Córdoba más de 70; en Almería más de 45; en Huelva y Jaén más de 30 y en Cádiz más de 20.