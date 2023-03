Las dimensiones de la estación de Atarazanas del Metro de Málaga, un contratiempo

El primer gran hito del Metro de Málaga llega con la primera gran muesca de la mano. Antes de anunciar la fecha en la que la Junta abrirá el suburbano al público, ya se anunciaba su primer corte en la parada más esperada, la de Atarazanas, que estará vetada para la llegada de pasajeros entre las 17:30 y las 23:30 por las aglomeraciones que suponen el paso de las procesiones. Uno de los motivos: su reducido espacio.

La estación de Atarazanas venía condicionada por los ficus de la Alameda Principal, por un lado, y los edificios, por otro. Esto hace que el proyecto se encauzase por parte de la Junta a un apeadero de 4 metros de ancho –la mitad que el común de las estaciones– con una única vía y una salida también estrecha y una única vía. Solución similar a la que se da en la estación de Cercanías del Centro.

En su momento, el Ayuntamiento ya señaló que la opción más provechosa era la de prolongar la vía y hacer la estación en la Plaza de la Marina. "Lo que han hecho es una chapuza, no tiene otra manera de definirlo", asegura una fuente interna del Metro.

La misma fuente señala que esto supondrá "el doble de trabajo para los empleados, ahora que los malagueños esperan llegar hasta el Centro en el Metro, bajarlos en Guadalmedina va a ser un desmadre". Además, añade que "ahora que les habíamos hecho a la idea, les ponemos barreras, no sabemos lo que puede acarrear esto".

La misma fuente señala que el problema de los cortes a la llegada se pueden dar "cada vez que haya un gran evento en Málaga", como la Feria o Navidad; que concentran grandes aglomeraciones.

Fuentes municipales no comparten esta impresión, y recuerdan que la Semana Santa tiene un uso particular de la Alameda Principal. "El problema no es que la estación sea pequeña, en el metro caben 220 personas que no es difícil de evacuar, esta decisión se toma para ayudar a sacar gente del Centro más que ayudar a que entre más gente en un punto ya aglomerado", asegura.

"Si se quisiera evitar que hubiese mucha gente en la vía lo único que habría que que hacer es poner a personal haciendo un control de acceso, de manera que no entre nadie hasta que no salgan los viajeros del Metro", a la vez señala que en otras ciudades ya se viene haciendo en grandes eventos, "para favorecer que la evacuación de personas de un punto concreto".

Por ejemplo, en Madrid la pasada Navidad la estación de Sol estuvo cortada hasta dieciséis días distintos por control de aforo en distintos puntos. Si bien los metros pesados de Madrid tienen capacidad para hasta 1.272 pasajeros, por los 220 del tren ligero malagueño y una mayor frecuencia que los siete minutos y medio que se han programado para diferenciar cada salida del suburbano.