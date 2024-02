La estudiante que sacó un 14 en selectividad regresa con un poemario para transformar el primer desamor en versos

El primer amor y su desengaño amoroso son dos de las vivencias más universales e íntimas que existen. Muchos han sido los que han reflejado con letras ese laberinto de sentimientos que entraña el amor. Con palabras que parecen mantenerse en el limbo entre la belleza y el dolor de ese corazón roto, María Cuadrado intenta consolar a sus lectores con su nuevo poemario: Acuérdate de mañana. En 49 poemas, la joven malagueña busca hacer un viaje que vuela a través de la nostalgia, el primer amor y ese desamor que gran parte de la sociedad ha vivido alguna vez en su vida.

Con tan solo 19 años, María Cuadrado Barrios ya es una voz más dentro del mundo literario español. Natural de Málaga, esta joven escritora y estudiante de Traducción e Interpretación en la Universidad de Málaga de 19 años y con 27 libros ya escritos, ha querido capturar la esencia del amor no correspondido y la introspección juvenil a través de su nueva obra Acuérdate de mañana, al sumergirse en el primer amor y el desamor.

Después de publicar con la editorial Valparaíso el libro Todo y nada, nada y todo, la joven llega de nuevo a las librerías gracias a una propuesta de su editorial. Las cerca de 100 páginas que envuelven los 49 poemas de Cuadrado son el resultado de un ejercicio de introspección y revisión de los poemas que la joven escribió a los 17 años mientras descubría lo que era el amor por primera vez. La obra recoge los sentimientos de idealización y desilusión que pueden llegar a acompañar al primer amor que en muchas se construye dentro de uno mismo y cómo este hace que “te exijas cada día más porque en tu cabeza piensas que nunca vas a ser suficiente para esa persona”.

Sus sentimientos platónicos, su enamoramiento “de algo idealizado” y, finalmente, su corazón roto hicieron que estas poesías cobraran vida. En definitiva, la narrativa de Acuérdate de mañana muestran cómo María se empezó a conocer y consiguió reparar el dolor que el corazón roto por un amor que creó en su cabeza le ocasionó.

A la hora de pensar en las novelas, Cuadrado tiene como referente a Stephen King y la Saga de la Torre Oscura sigue siendo de sus libros favoritos, pero sus ejemplos a seguir también llegan hasta los poetas. Sus referentes van desde la modernidad de Loreto Sesma hasta los clásicos versos de Bécquer, pasando por figuras contemporáneas como Ana Cerezuela y Elvira Sastre.

Cabe recordar que esta joven enamorada de la escritura consiguió un 14 en selectividad en 2021. Además, con este poemario ya tendría cuatro libros publicados, dos en inglés y uno en español.

Cuando hizo selectividad en 2021 ya había comenzado su carrera como escritora. Ella misma se autoeditó su primera novela, Beyond, en 2020, la cual es el primer libro de la saga Black Tears y también esperaba poder publicar su segunda novela, también en inglés, con una editorial india. Y eso fue lo que pasó, So long as I’m with you (Mientras esté contigo) vio la luz en 2021 y ya en 2023 publicó su primera novela en español: Todo y nada, nada y todo, una historia que no revela el género de los personajes ni el lugar de la narrativa, invita al lector a una experiencia de identificación personal, dejando que su imaginación y experiencias propias llenen los espacios en blanco.

Con la mirada puesta en el futuro, la estudiante de tercero de Traducción e Interpretación quiere continuar su camino dentro del mundo de las letras, pero no tiene un rumbo fijo, por lo que ha optado por dejarse llevar por su instinto e imaginación. Eso sí, ya se ha embarcado dentro del mundo de la traducción de libros, ejerciendo así por primera vez su profesión, y también ha impartido alguna que otra clase. No sabe lo que le deparará el futuro, pero tiene claro que quiere “un trabajo que me dé tiempo para escribir”. Mientras tanto, seguirá escribiendo en sus notas del móvil y en su libreta todas las ideas que se le ocurren en su día a día y todos aquellos personajes que en un futuro podrían llegar a tener un hueco en alguna de sus historias.