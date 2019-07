Eva García Sempere, diputada de IU por Málaga, será la presidenta de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso

La diputada de IU por Málaga Eva García Sampare ha sido elegida este martes 30 de julio presidenta de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, en una jornada en la que se constituyen las distintas comisiones en la Cámara Baja.

La elección de García Sampere se ha producido por asentimiento, pese a manifestar Vox su disconformidad por la ausencia de "proporcionalidad" en el reparto de puestos, al haber quedado excluido del mismo.

Por este motivo, el Grupo Confederal de Unidas Podemos presidirá las Comisiones de Presupuestos, Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Transición Ecológica y Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso en virtud del pacto alcanzado entre los principales grupos parlamentarios para el reparto de los puestos de las mesas de cada uno de estos órganos

Tras su elección, García Sampere ha agradecido "la confianza depositada" por su nombramiento y ha señalado que la Comisión se enfrenta a "una de las misiones más importantes e históricas de los últimos tiempos", en alusión a la lucha contra el cambio climático.

Por ello, ha insistido en la importancia de "dar respuesta" a ecologistas, científicos y a la juventud "que dice que no hay voluntad". "No tenemos tiempo, tenemos 16 años para llegar al punto de no retorno. Cuando nos dicen que nos jugamos el futuro tenemos la obligación de no defraudar", ha zanjado.