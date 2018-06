La falta de docentes abrió el curso que se despide con un boom en la ESO

Las clases ya se han vaciado de escolares y es el momento de terminar las evaluaciones y hacer balance. Aunque éste no ha sido un curso especialmente conflictivo, "hemos tenido cierta paz social", como apuntan desde la Federación de Asociaciones de Padres, Fdapa, la actividad lectiva comenzó con problemas con las bolsas de profesorado de determinadas especialidades. Esto hizo que algunos grupos estuvieran más de un mes lectivo sin docente. Para impartir asignaturas como Matemáticas, Física, Química, Tecnología e Informática faltaron profesores y se tuvieron que abrir en octubre bolsas extraordinarias. "Hubo escolares sin clase de alguna especialidad casi todo el primer trimestre", apunta Félix Martín, secretario general de Enseñanza de CCOO Málaga. La portavoz de Fdapa agrega que los problemas se acrecentaron en segundo de Bachillerato por la proximidad de la antigua Selectividad. Y si así empezó termina con el compromiso de la Junta de Andalucía de sumar 500 maestros más en Primaria y con el boom de natalidad de hace una década trasladado a una Secundaria que requiere institutos que aún están en construcción. Es el caso de Teatinos.

"En el proceso de escolarización hemos visto que tenemos un boom en Secundaria y que nos faltan institutos, han sido años muy malos económicamente y se ha priorizado la construcción de centros por los niveles inferiores, donde estaba la necesidad más urgente, así que la ESO va a estar muy llena, va a crecer exponencialmente, como la FP", señala Pilar Triguero y subraya que en la Formación Profesional tampoco "hay plazas suficientes" a pesar del esfuerzo importante que se está haciendo desde la Consejería de Educación, principalmente con la Dual. "Hace falta una inversión mayor", considera Triguero. También que, aunque este curso ha crecido el número de monitores de educación especial, "sigue siendo una demanda de las familias y los centros", agrega la portavoz de Fdapa. Y, sobre todo, "seguimos teniendo una grave carencia de monitores administrativos, algo que se pone de manifiesto los meses de la escolarización y la matriculación principalmente".

Félix Martín, secretario general de Enseñanza de CCOO Málaga, destaca igualmente que "sigue faltando en los centros personal de administración y servicios" y destaca que la precariedad de las monitoras escolares continúa. El 2 de julio volverán a concentrarse en Sevilla para pedir que sean jornadas a tiempo completo durante todo el año. También destaca Martín la discriminación que sufren unos centros frente o otros que sí tienen monitores a jornada completa cuando la carga de trabajo es la misma. "La falta de personal de administración y servicios está afectando también a la Consejería y todos los procesos están muy ralentizados. "Todo se ha retrasado mucho y se ha visto la improvisación, no mejoramos", estima Martín.

En cuanto a las materias, "no hemos conseguido sacar la Religión de las escuelas", dice Pilar Triguero y señala la no implantación del Francés en el primer ciclo de Primaria. Para CCOO que no se implante el segundo idioma es algo negativo, no se cumplen con los objetivos de 2020 y el problema de fondo se traduce en que "no hay dinero para meter un profesor más en cada centro".

María del Amo, presidenta provincial del sindicato ANPE asegura que éste ha sido un curso "con luces y sombras". Como aspecto negativo destaca que aún está pendiente el desarrollo de la autoridad pública de los docentes como establece la Lomce y que ya se ha puesto en marcha en todas las comunidades menos en Andalucía. Igualmente, ANPE ha luchado, y lo seguirá haciendo, por la equiparación salarial con el resto del profesorado español, ya que los andaluces son los cuartos peor pagados. "Creemos que es necesario que se aplique una bajada de la ratio en todas las aulas y especialmente en las que tienen alumnos con necesidades educativas especiales", agrega la responsable sindical y apunta que el plan de climatización de los centros "es totalmente insuficiente".

En cuanto al procedimiento de selección de directores "se ha hecho tarde y mal", destaca Del Amo y afirma que esto ha repercutido en horas extras que no han sido pagadas. Para ANPE algo peligroso ha sido el repunte de las situaciones de conflicto, fundamentalmente entre padres y docentes.