Unas 50.000 familias en Málaga no pueden ver TV por no haberse adaptado a la TDT

Ver la televisión para muchos será un quebradero de cabeza desde las 00:00 horas de este jueves, cuando se produzca el apagón digital. El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla (CAF) estima que unas 50.000 familias no podrán acceder a los principales canales tanto públicos como privados al no haber hecho la adaptación necesaria para el llamado segundo dividendo digital.

Los usuarios que tengan televisión por cable –como Movistar, PTV u Orange, entre otros– no se ven afectados por este cambio. Tampoco tendrán mayores problemas los que habiten en viviendas unifamiliares o en edificios que se hayan adaptado. Aunque en estos dos últimos casos, cada familia sí tendrá que tomarse la molestia de resintonizar los canales con el mando. “Igual que cuando se compra un televisor nuevo”, explica el presidente del CAF, Alejandro Pestaña.

Pero quienes lo tienen verdaderamente complicado son aquellas personas que vivan en bloques que no se hayan adaptado a este cambio de la TDT: unos 200.000 usuarios y alrededor de 50.000 familias, según las estimaciones de la entidad colegial. “Málaga, Lugo y Palma de Mallorca son las que van más atrasadas. En torno a la mitad de los edificios no han hecho la adaptación”, asegura Pestaña.

Las causas de este retraso son muchas. Además de la desidia o desinformación de algunas comunidades, hay otras razones. Entre ellas, que en torno al 20% de los edificios no tienen administradores. Suelen ser bloques modestos, de personas mayores, que no se han enterado del cambio. En estos casos, son los propios presidentes de los bloques los que tienen que encargarse de gestionar la adaptación. Y muchos no lo han hecho.

Pero también ha habido comunidades que han tardado en hacer la modificación porque estaban a la espera de que Hacienda resolviera aspectos fiscales del segundo dividendo digital. La adaptación cuesta entre 140 y 600 euros. Algunas comunidades esperaron que se aclararan aspectos fiscales relacionados con la subvención y, al final, se les echó el tiempo encima.

El aluvión de demanda para la adaptación provocará que su solución se demore

Pestaña aclara que estos cambios “vienen de Europa y no podemos hacer otra cosa”. El problema para los edificios que aún no se hayan adaptado es que ahora lo tendrán muy complicado porque deberán ponerse en cola.

Pestaña explica que en la provincia hay en torno a 40 empresas instaladoras que pueden hacer este trabajo. “No podrán atender el aluvión en un sólo día. No van a dar abasto y habrá demoras”, advierte el presidente del Colegio de Administradores de Fincas que ofrece la colaboración de esta institución para las comunidades que lo necesiten.

El corte de la señal que se produce a las 00:00 de este jueves comprende la capital y 54 municipios más. La campaña informativa para el cambio arrancó en septiembre pasado y la emisión dual –en los dos sistemas– comenzó hace un mes. Ahora sólo queda el nuevo por lo que hay que resintonizar los televisores, que aparecerán ‘sin señal’. Pero este paso sólo podrá darse si previamente se ha hecho la correspondiente adaptación técnica. Es un corte de señal, un apagón digital y los que no se hayan adaptado no podrán ver los principales canales de TV.

Pero en el resto de la provincia –los otros 47 municipios– aún no hay apagón. De hecho, la emisión dual se inicia el próximo lunes 17 de febrero. De modo que, por ahora, estos usuarios tampoco tendrán problemas. Pero desde el Colegio de Administradores de Fincas se advierte que los sufrirán si no hacen los deberes a tiempo.

Ya hay algunos televisores muy modernos que se resintonizan solos. Pero, por ahora, son una contadísima excepción. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas avisa con tiempo de que en 2023 habrá un nuevo cambio. Entonces será para la adaptación a la televisión de alta definición.