La felicitación navideña de la Policía Local de Málaga para recuperar la ilusión

La Policía Local de Málaga ha lanzado un nuevo vídeo para felicitar la Navidad este 2020, en el que invitan a recuperar la ilusión en un año pasado por la pandemia del COVID-19.

El vídeo, protagonizado por los habituales agentes Esther y Badillo, comienza con la búsqueda de la carta de una niña de seis años, llamada Esperanza, que tenía preparada para los Reyes Magos. En ella no pide regalos ni juguetes, si no volver a vivir momentos "como hacíamos antes": "Echo de menos los abrazos del abuelo". "Me gustaría volver a darles muchos besos".

En la segunda parte del vídeo, los agentes acuden a casa de Esperanza para devolverle la carta perdida, además de alegrarla con una conmovedora y muy especial sorpresa de la que todas las personas que vean las imágenes podrán sentirse partícipes, recuperando la ilusión junto a la pequeña protagonista.

La grabación y edición, según han informado en un comunicado, ha sido realizada formato cine digital 4k por el Grupo Audiovisuales de la Policía Local de Málaga, y se encuentra en su canal de YouTube, bajo el lema #RecuperaLaIlusión.

Este es el tercer vídeo de felicitaciones navideñas de la Policía Local de Málaga. En el primero, en 2018, la Navidad sorprendía a los agentes Esther y Badillo con el espectáculo de luces de la calle Larios; mientras que el de 2019 se desarrollaba con un belén viviente en el centro de la ciudad, en el que el niño Jesús fue interpretado por Mirko, un bebé de dos meses que fue auxiliado por agentes de una patrulla de la Policía Local de Antequera cuando estaba a punto de morir asfixiado.