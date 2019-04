Uno de los fichajes de De la Torre para la candidatura a la Alcaldía de Málaga se dio de baja de Cs días antes

Uno de los dos fichajes estrella e independiente con los que el alcalde, Francisco de la Torre, y la dirección del Partido Popular han buscado dar mayor empaque a la candidatura con la que aspiran a mantener la Alcaldía de Málaga el próximo 26 de mayo era militante de Ciudadanos hasta apenas días antes de que se diese a conocer la lista. Según varias fuentes consultadas por este periódico, María Rosa Sánchez Jiménez, número 6 en la lista de De la Torre, se dio de baja de la formación naranja a principios de la semana pasada; los populares dieron a conocer la composición del equipo que pugnará en las municipales el miércoles pasado.

Este extremo fue confirmado a Málaga Hoy por la propia implicada. "He colaborado con ellos en temas de turismo, me pidieron ayuda y en un momento determinado me pidieron que me afiliase; he colaborado con un perfil muy bajo de forma esporádica y discontinua, cuando me pedían ayuda se la ofrecía", explicaba en una conversación telefónica, llegando a asegurar que de estos detalles ya tenía conocimiento el propio alcalde, quien contactó con ella para sumarla a su proyecto "hace unos diez días".

De la Torre, sin embargo, en ningún caso aludió en la presentación de la lista a esta relación de su número 6 con Cs. De hecho, habló de ella como independiente desde el punto de vista político. En su explicación, el regidor destacó que se trata de un experta en Comunicación y Marketing, siendo hasta el momento responsable de la puesta en marcha y ejecución de un proyecto de comercio electrónico en la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

"He colaborado en temas de turismo, en un momento determinado me pidieron que me afiliase; he colaborado con un perfil muy bajo de forma esporádica y discontinua"

Preguntada por el momento en que se da de baja, la integrante de la candidatura del PP expone que "la baja se plantea verbalmente desde hace bastante tiempo, pero nunca se llegó a tramitar; se tramita en las últimas semanas, tendría que ver qué día exactamente, pero sí que se tramita hace poco tiempo". Y precisó que la decisión fue personal. "Igual que ahora estoy dejando bien cerrado todo el tema de Turismo Andaluz, cuando se empieza un nuevo proyecto se tienen que empezar con todas las consecuencias", expuso.

Las fuentes consultadas no supieron concretar la antigüedad del vínculo de Sánchez Jiménez con Cs, aunque coincidieron en apuntar que no se trata de alguien muy conocida en el seno de la organización. Otra de las fuentes precisó que estaba dada de alta en la agrupación Málaga Este.

El planteamiento del regidor pasa porque Sánchez Jiménez asuma un papel semejante al desempeñado en los últimos años por María del Mar Martín Rojo, actual concejala de Turismo. La aún edil, según dio a conocer el alcalde, volverá a sus tareas en la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).

El suyo es uno de los nombres de los concejales de la actual Corporación que desaparecen de la lista de los populares a los comicios de mayo. Es el caso de Elvira Maeso, que de ser número 3 en 2015, deja de estar en el equipo con el que De la Torre pugnarán por la reelección. En su caso, su ausencia obedece a su decisión de volver a la Universidad de Málaga. Tampoco continuarán en la futura Corporación Elías Bendodo, actual consejero de Presidencia y Administración Pública; Mario Cortés, que forma parte de la lista del PP al Congreso de los Diputados.