“El fuego fue una dejadez de muchos años y ahora seguimos con la dejadez”

–¿Cómo está la situación en Sierra Bermeja y Genalguacil al cumplirse un mes del incendio que calcinó más de 10.000 hectáreas?

–Seguimos tratando de digerir la catástrofe, aunque entre los vecinos hay una sensación generalizada de indignación por toda la gestión del fuego y que se podría haber evitado la gran mayoría de lo que se ha quemado. La gente de Genalguacil lo sabe y por eso siguen doblemente indignados. Mientras tanto seguidos pensando en dar pasos adelante al tiempo que valoramos los daños a los vecinos y públicos, aunque algunos son imposibles de calcular; así estamos en la actualidad

–¿Han llegado algunas de las ayudas prometidas o se han mantenido reuniones para su análisis?

–Las únicas ayudas que han llegado han sido de la gente solidaria que ha querido colaborar con Genalguacil. Por un lado, los vecinos de los pueblos de alrededor que ayudaron en un primer momento, los que han estado donando grano, alimentos o agua. Y los artistas que consiguieron unos 30.000 euros. Si hablamos a nivel de administraciones públicas ha sido todo lo contrario, lo que hay es incertidumbre. Tan solo hemos tenido una reunión esta semana pasada con el presidente de la Diputación para hablar un poco, pero la carretera sigue en el peor estado del mundo, seguimos en un abandono absoluto. El fuego fue una dejadez de muchos años y ahora seguimos con la misma dejadez. La carretera sin conservar y estando muy peligrosa con la pinocha y con piedras y sin saber, porque tampoco esperan en los pueblos ni la recuperación. Yo creo que lo que pretenden es poner un pequeño parche, porque sería muy negativo políticamente no prestar ningún tipo de ayuda, pero no creen en nosotros.

–¿La declaración de zona catastrófica tuvo algún efecto real o tampoco?

–De momento nada. Le puedo decir que cuando los daños por temporal del año 2018 la ejecución de la obra no se hizo hasta el año pasado, dos años y pico más tarde.

–¿Qué cree que debería hacerse se forma inmediata?

–Lo primero es aclarar la gestión del fuego. Sin aclarar eso, volverá a ocurrir otra vez porque siguen vendiendo que se hizo bien cuando ha sido una catástrofe nefasta la gestión del incendio. Por otra parte, tenemos que aprender de esta situación que los pueblos no podemos seguir con este desequilibrio económico, social y cultural, en todos los aspectos. Los pueblos vivimos en una crisis continua, ahora ha sido el fuego por la dejadez, pero el invierno pasado teníamos la crisis del médico, porque siempre es a costa de los pueblos. Seguimos doblemente preocupados porque no se está haciendo nada y lo único que tenemos son muchas promesas que no se materializan y no dan la cara. Encima mienten, como en el caso del pinsapar, cuando decían que no se habían quemado. ¿Cómo puede salir el delegado diciendo que es falso que se han quemado más de 1.000 ejemplares de pinsapo cuando solo tiene que dar un paseo para verlo? ¿Por qué hay tanto interés en ocultar lo que ha ocurrido? ¿Por qué?

–¿Ha tenido algún efecto sobre el turismo?

–Se canceló muchísimo durante el fuego y en semanas posteriores.

–Apuntan algunos expertos que primero hay que dejar que la sierra se autorregenere para intervenir después ¿qué le parece?

–La sierra tendrá su evolución, pero los pueblos tenemos que vivir. La gente tiene que vivir, se olvidan de la gente, se olvidan de que somos vecinos, que somos españoles y que somos andaluces. La verdad es que nos tienen en el más absoluto olvido y lo que está pasando con la cuestión del fuego es una parte más del abandono que sufrimos. ¿Para qué nos cuentan más mentiras?

–¿Cuál cree que es el futuro de Genalguacil y Sierra Bermeja?

–El futuro es que se trate a Genalguacil y al resto de pueblos como se merecen, que no siga existiendo la misma discriminación, esos desequilibrios y falta de inversión. En caso contrario nos van a tener enfrente porque la gente de los pueblos estamos muy cansados. Muy cansados de que exista un discurso político que no se corresponde con la realidad. Mucha propaganda política y poca inversión.