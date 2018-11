“No puedo garantizar el Metro al Civil si hay una posición de boicoteo del Ayuntamiento”

–¿Puede garantizar que el Metro de Málaga llegará al Centro en 2020? ¿Hay fecha cierta?

–Estamos trabajando para eso, con toda la convicción de que esa fecha es posible cumplir. Tenemos el 70% de la ejecución del tramo Renfe-Guadalmedina, en cuanto a la obra civil, vamos a licitar a principios de 2019 la parte de señalización, sistemas, arquitectura de las estaciones, por unos 29 millones de euros, tanto para el tramo Renfe-Guadalmedina como Guadalmedina-Atarazanas. Los datos que tenemos permiten aventurar que cumpliremos el calendario que está previsto. Nosotros hemos estimado que en noviembre de 2020. Estamos en ese escarnio para finalizar todo. Dijimos además que en ese momento estará todo en explotación salvo la estación Guadalmedina, que estará como seis meses más tarde.

–De cumplirse ese hito, la culminación casi completa de la red se producirá 11 años después de lo previsto y 14 años después de que arrancasen las obras. ¿Qué le dice esto?

–Mi preocupación es sobre el momento en que asumimos la responsabilidad, para darle la máxima celeridad. Todas las grandes obras tienen retrasos respecto a los calendarios previstos. Las obras subterráneas en una ciudad viva acaban teniendo unas vicisitudes. Con todo, es verdad que la Administración tiene unos ritmos que serían mejorables. El funcionamiento de la Administración, que tiene sus pautas, tiene que estar sometido a todos los procesos garantistas, por manejar dinero público.

–La Junta acaba de activar el concurso para adjudicar el tramo en superficie al Civil. ¿Esperaba que fuese tan complejo?

–Ciertamente no esperaba que fuese tan complejo. Esperaba que la posición del Ayuntamiento hubiese sido bastante más diligente y de mayor nivel de cooperación. Tuve la primera reunión con el alcalde en el otoño de 2015, pensé que la posición del Ayuntamiento era de colaboración abierta y nos hemos dado cuenta de que, a pesar de mantener los cauces de diálogo abiertos, ha habido un montón de dificultades. Eso, en lugar de una actitud cooperativa para que los cuatro distritos más poblados de la ciudad acaben teniendo un sistema de comunicación que sintoniza con la movilidad sostenible. Cuando estamos planteando soluciones tan potentes como ésta, que pueden ir en la buena dirección, no parece razonable que haya una posición tan falta de racionalidad y entendimiento como la que ha mantenido el alcalde. No digo el Ayuntamiento, porque por dos veces ha acordado que se desarrolle el proyecto en su integridad tal cual estaba planificado. No entiendo la posición de meter palos en las ruedas.

–¿No cree que ha faltado cierta labor de pedagogía con los vecinos contrarios al proyecto del Metro al Civil?

–Mi impresión es que fueron el alcalde y las instancias cercanas al PP los que alentaron en su momento esa posición. Porque había significadas personas del ámbito del PP en esa movida. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, en una tarea de interlocución con todos los colectivos. Se plantea que un proyecto de dimensión de ciudad necesite de la unanimidad absoluta para poder seguir adelante? Nadie va a conseguir eso. Estamos dispuestos a seguir haciendo un esfuerzo pero creo que el papel del Ayuntamiento debe estar en esa dirección. Esa disonancia entre lo que piensa el pleno y lo que plantea el alcalde tiene que resolverse en la dirección del sentido común y de cumplir los compromisos. Lo contrario es una actitud irresponsable. Hay 300 explotaciones similares en Europa y funcionan a la perfección, el último el de Granada, con un millón de usuarios en octubre.

–¿Puede garantizar que la obra de este tramo, una vez contratado, se va a ejecutar?

–Garantizarlo no puedo si el Ayuntamiento no acaba haciendo un mínimo de cooperación. Si el Ayuntamiento por vías espurias no autoriza los desvíos de tráfico... Estamos hablando de actuar en una ciudad viva, donde la responsabilidades en algunas materias no son de la Junta. Tiene que ver con una obligada cooperación del Ayuntamiento para hacer posible la ejecución de la obra. Si me plantea si puedo garantizar, puedo garantizarlo si hay una actitud de cooperación del Ayuntamiento, si hay una posición de boicoteo probablemente será complicado hacerlo. Ahí cada uno tendrá que afrontar su responsabilidad. La paradoja es que después de la inversión tan importante hecha por el Gobierno andaluz en Málaga a estas horas del mes de noviembre de 2018 la aportación del Ayuntamiento al Metro ha sido cero.

–Pero eso podría imputársele a la Junta en la medida en que no ha usado los medios que tiene en su mano para que el Ayuntamiento pague...

–Sí lo hemos hecho, pero estamos en un litigio en el Supremo. Volvemos a la posición de enfrentamiento del Ayuntamiento frente a la Junta, no al revés. Todos los proyectos tienen desviaciones, como lo tuvo el soterramiento del AVE. En el compromiso asumido por el Ayuntamiento hubo una estimación que luego la realidad superó al doble y el Ayuntamiento mantuvo ese compromiso. En el Metro ¿no se puede plantear un razonamiento similar cuando están más que justificados los incrementos de gasto, muchos ocasionados por exigencias del Ayuntamiento? ¿Esa es una actitud de cooperación, leal? creo que no. Si se empeña en que los números sobre los que calculemos su aportación estén hechos sobre una estimación inicial decimos que no, porque es demostrable. Ahora mismo estamos soportando una cantidad extra de 14 millones hasta 2020, porque tenemos 14 millones de usuarios menos.

–¿Hay previsión de nuevas reuniones?

–Estoy dispuesto a reunirme, lo que no estoy dispuesto es a dilatar eternamente la toma de decisiones. Podríamos haber licitado el ramal al Civil hace tiempo, hemos tenido múltiples reuniones intentando buscar un espacio de entendimiento. No tengo inconveniente en reunirme con el alcalde en el momento que él decida. Pero llegó un momento, y además le avisé, porque habíamos pospuesto en dos ocasiones esa licitación.

–De la Torre se ha mantenido inflexible todos estos años. Incluso, sus alusiones a posibles reclamaciones patrimoniales no le han disuadido. ¿Mantiene esa advertencia? ¿La Junta avanzará en la vía judicial de no tener el respaldo municipal?

–Ciertamente, pero eso lo coloco en el último de los escenarios. Mi propósito no es llevar al ámbito judicial decisiones que deben ser resultado del entendimiento entre gobiernos. Nadie ha impuesto nada a nadie. Como no se ha impuesto nada lo lógico es que las dos partes lo culminen Si no se culmina hay un perjuicio de orden social, del que se da cuenta políticamente, y se expresará en las urnas, pero hay otra derivada que tiene que ver con los acuerdos con terceros, que se pueden ver lesionados. Si ahora soportamos 14 millones de euros porque tenemos 14 millones de viajeros menos, si terminamos en Atarazanas y seguimos con tres millones de viajeros menos, ¿qué digo, que la Junta asume a sus espaldas esa cantidad porque el Ayuntamiento se plantea una posición no fundamentada en derecho o le pedimos que responsa por ese daño patrimonial? Los servicios jurídicos de la Junta dirán que hay que ir en una reclamación de orden patrimonial. Pero es el último escenario que deseo.

–Casi estará deseando que en las municipales de mayo se cambie de interlocutor...

–Lo que deseo es que haya un cambio de posición en este momento del alcalde. Si el tiempo pasa y no da su brazo a torcer, los ciudadanos tienen la palabra. Que estemos en este disparate con la mayor inversión hecha en Málaga, de 800 millones de euros, no es sensato.

–¿No es posible pensar en el Metro soterrado al Civil?

–Nosotros analizamos en su momento el tema y no era la solución que desde el punto de vista técnico, económico, de tiempo... Esta era la solución pactada. Cuando se descartó eso se siguió planteando terminar la hoja de ruta prevista.

–Una de las cuestiones que tiene encima de la mesa la consejería desde hace algunos meses es el de la reurbanización del lateral norte de la Alameda. ¿Va a cumplir con el compromiso asumido tiempo atrás?

–Vamos a cumplir con lo que estaba planteado. Hay un presupuesto y un plazo en la reurbanización, un proyecto al que el Ayuntamiento dio el ok. Todo lo que podamos atender en términos de sugerencia del Ayuntamiento lo haremos pero que no cambie lo sustantivo. No podemos decir ahora que lo que hemos adjudicado mañana lo cambiamos porque se nos ocurre, a no ser que haya una razón poderosísima. Una cosa es que sea un proyecto complementario, como los restos arqueológicos encontrados; pero aquí no ocurre eso, estamos ante un proyecto que estaba definido. Si podemos atender las sugerencias que se nos haga encantados, pero la frontera es presupuesto-plazo y que no se contravenga lo que representa la Ley de Contratos del Sector Público. En ese marco estamos abiertos a cualquier entendimiento. Si encaja dentro de estas fronteras, sin problema, pero si las estamos traspasando no será una falta de voluntad sino que es que no podremos asumirlo.

–Usted, desde que llegó al cargo, ha sido firme defensor del tren litoral. En los últimos tiempos, el Gobierno central, con el PSOE, parece algo tibio con el desarrollo de esta infraestructura. ¿La Junta insiste en que debe ser un proyecto prioritario?

–La situación de cambio de gobierno no ha modificado las aspiraciones y necesidades de Andalucía, lo que sí ha cambiado es nuestra percepción de cómo podemos avanzar con este Gobierno a más velocidad que con el anterior. Puedo poner como ejemplo el acuerdo poniendo a disposición el trazado de la plataforma del eje transversal para que el Gobierno resuelta la conexión ferroviaria entre Sevilla a Málaga y Granada interrumpida por los temporales. El nivel de interlocución de ahora es infinitamente mejor. Se va a usar esa plataforma para una variante de trazado, que va a abrir la puerta a que se incorpore dentro de la responsabilidad del Gobierno de España ese eje ferroviario transversal. Eso se lo reproché al ministro anterior, que no era confrontación.

–¿Y sobre el corredor de la Costa del Sol?

–Me parece que hay una necesidad, hay una ciudad lineal desde Estepona a Málaga, con un montón de oportunidades de desarrollo. Tenemos que buscar una fórmula que se adecue a la movilidad sostenible. Y en esa definición tiene que encajar que la anomalía de que Marbella sea la única ciudad de más de 100.000 habitantes sin conexión ferroviaria se resuelva. Hay que avanzar en ello, con un horizonte y un calendario. Lo primero que hay que decidir es qué se quiere resolver. ¿Una comunicación veloz? Eso sería prescindir del eje de costa y subirlo más arriba, pero entonces no se sirven las necesidades de esa ciudad lineal. Hay que buscar lo que técnicamente se acople a lo que se busque. Hay que adecuarse a un momento con más restricciones económicas.

–¿Cuándo va a quedar definitivamente resuelto el tema de las tecnocasas?

–El informe jurídico acepta la propuesta que se ha hecho y a partir de ahí tendremos tres solares bajo el dominio de la Junta, en los que pretendemos construir unas 65 viviendas protegidas, con una inversión de unos 5 millones de euros.

–¿Por qué la Junta sigue sin ejecutar un solo kilómetro de carril bici en la ciudad?

–No quiero cargar las tintas sobre el Ayuntamiento, pero en otros puntos de la geografía andaluza si estamos avanzando. El acuerdo incluye que los suelos son puestos a disposición y la Junta avanza en la financiación. En Málaga surgieron problemas en el escenario de la duda del Ayuntamiento, que no ponía los suelos. Creo que en eso hemos avanzado. No era imputable a la Junta que no hayamos avanzado a más velocidad. Parece que el tramo de Héroe de Sostoa se resolvió y lo vamos a licitar a principios de año.