"Si Juan Cassá fuese candidato llegaría debilitado, porque es la opción B"

–Sus diferencias con Cassá son conocidas, ¿la posibilidad de que repita como candidato también motiva su marcha?

–No. La desilusión es nacional. A nivel provincial creo que son más fáciles los cambios. Creo que, además, si Juan Cassá es el número uno solo va a estar cuatro años, porque no tengo ninguna confianza en que lo haga bien. He llegado a denunciar a Juan Cassá a la Comisión de Garantías por hablar mal de mi en dos entrevistas seguidas y se me contestó que entraba dentro del debate político. Cuando yo empezaba a hacer declaraciones ya bastante abiertas, por el bien de la ciudad, para que el partido se replantee que Juan Cassá no sea el candidato a la Alcaldía, se me ha prohibido seguir hablando del tema y yo respondo que es parte del debate político.

–¿Le ordenaron que dejase de decir que Cassá no era un buen candidato?

–Que no hable más del tema. No me han especificado más porque además estar órdenes no me las ha dado nadie orgánico, me las ha dado un asalariado del partido. Entonces, yo he dicho además que no obedezco órdenes de asalariados del partido, sino de cargos orgánicos, pero no se mojan.

–Usted no ha hecho caso...

–No, porque Ciudadanos por la marca, yo diría que tiene asegurados cinco concejales, con un buen candidato podría sacar más. El que sea número uno de Cs muy probablemente sea teniente de alcalde. Me parece que alguien que solamente tiene COU y que tiene una vida laboral tan opaca no puede ser el candidato, me parece que además, como no tiene títulos ha caído en la trampa de los políticos de lo que Podemos llamaría la casta, de hacerse un curso en San Telmo, un curso que por cierto se pedía 15 años de experiencia directiva en empresas, no sé si él los tiene. No sé si ha pagado él ese curso, si se lo ha pagado el grupo municipal, el Ayuntamiento o si se lo ha regalado San Telmo. Me parece una persona demasiado oscura.

–Rivera ha esquivado ya en dos ocasiones dar su apoyo a Cassá. ¿Están buscando a otra persona?

–Creo que están buscando a otra persona, y sería necesario decir ya quién es el candidato. Si todavia no lo han dicho supongo que porque no hay nada cerrado. Con lo cual, si al final fuera Cassá, llegaría en una posición muy débil porque sabe que es la opción B.

–¿Se ha planteado postularse como candidato?

–Yo creo que podría haber hecho un servicio muchísimo mejor siguiendo de diputado provincial. Lo que veía totalmente incongruente era presentarte de número uno por Málaga y luego irte a Diputación. Por eso nunca me lo planteé, no porque tuviera miedo a perder unas primarias con Juan Cassá.