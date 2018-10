El guardia civil acusado por un accidente: "Fue un simple despiste"

También declaró que no huyó tras ser atendido en la ambulancia, como considera el fiscal, que sostiene inicialmente que a pesar de ser advertido por un agente del cuerpo de que no podía ausentarse del lugar hasta que se hicieran las diligencias, el acusado decidió "irse sin más, evitando y por tanto negándose a someterse a las pruebas de detección de alcohol".

"No presuponía que se iba a ausentar"

Uno de los agentes que ayer declaró en calidad de testigo aseguró que el acusado no le dijo que se iba a ir del lugar, de lo que se enteró porque los perjudicados del accidente lo vieron y le avisaron. "Si me lo llega a decir hubiera tomado otras medidas", ha apuntado el guardia civil, quien ha manifestado que "lo que menos me voy a presuponer es que se va a ausentar del lugar". Testigos, además, añadieron que el procesado, que actualmente se encuentra en prisión por su presunta implicación en el otro siniestro ocurrido en julio de 2017, en el que fallecieron tres personas; conducía a una velocidad alta, aunque los agente reconocieron que no se realizaron mediciones técnicas al respecto. La Fiscalía solicita un año y medio de prisión por dos delitos contra la seguridad vial, mientras que la acusación particular eleva esta petición a cuatro años y medio.