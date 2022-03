Guardias civiles denuncian "averías constantes" de vehículos patrulla "con 20 años" en Mijas

"Averías constantes" y vehículos patrulla con "20 años" de antigüedad. Seis de ellos están inmovilizados. Es el panorama que dibuja la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC), que denuncia la "obsolescencia" del puesto principal de Mijas, el más grande de la provincia de Málaga, y que las "necesidades" de esta unidad "no son atendidas" por la dirección general.

El colectivo subraya que la "obsolescencia" del parque móvil del Puesto Principal, el mayor de la provincia de Málaga, "dificulta la asistencia rápida a requerimientos urgentes", al punto de que, "en ocasiones ni siquiera es posible el desplazamiento por los fallos de los vehículos, teniendo que acudir patrullas más alejadas".

"Falta stock para una reposición inmediata"

Ante esta situación, la AUGC recalca que "no se pueden sacar más de tres patrullas porque falta stock para una reposición inmediata de los vehículos inoperantes". “Llevamos reclamando una inyección de medios y personal que no llega”, afirman. Asimismo, subrayan que Mijas "solo ha recibido por adjudicación dos coches patrulla nuevos: uno fue para el jefe del puesto, que no se puede utilizar para prestar el servicio diario de Seguridad Ciudadana, y otro turismo tiene una mampara defectuosa y da problemas desde el primer día".

A ello, según la asociación, se suma "la escasez de todoterrenos". Durante la borrasca Filomena del año pasado, los agentes "se tuvieron que desplazar en turismos y no pudieron alcanzar los puntos donde eran requeridos". Sin embargo, "no sirvió de precedente y las lluvias de este lunes les alcanzaron sin todoterrenos para un desplazamiento adecuado".

"No podemos abrirnos paso en servicio urgente, llegamos con retraso a sitios donde se nos requiere rápido porque no hay otros coches"

El de Mijas, denuncian desde el colectivo de guardias civiles, es un "parque móvil obsoleto y poco operativo”, lo que "repercute en la prestación del servicio de Seguridad Ciudadana". "La población de Málaga también se ve afectada por la carencia de vehículos y de efectivos de la Guardia Civil. No podemos abrirnos paso en servicio urgente, llegamos con retraso a sitios donde se nos requiere rápido porque no hay otros coches, a veces los vehículos nos dejan tirados en mitad de la calle", aseveran.

Desde AUGC Málaga se preguntan "a quién favorece que los vehículos oficiales bicolores o rotulados sean comprados por la Institución". Según explican, "son miles de euros los que se gastan en reparar las averías de unos coches que acumulan décadas".