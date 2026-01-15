Hallan a un hombre de 75 años fallecido en una vivienda incendiada en Málaga capital

El cuerpo sin vida de un hombre de 75 años ha sido encontrado por los servicios de emergencia en el interior de una vivienda incendiada en Málaga capital, según ha informado este jueves el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Los vecinos han avisado sobre las 4:30 horas al 112 de que ardía una casa situada en la calle Ricardo Calvo, en el distrito de Ciudad Jardín, por lo que la sala coordinadora ha movilizado a efectivos de los Bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de la Policía Nacional.

El incendio se había declarado en la primera planta de la vivienda, en cuyo interior localizaron el cadáver de la víctima, un suceso que investiga la Policía Nacional. Según fuentes municipales, el fuego ha afectado a la totalidad de la primera planta de la vivienda. Hasta el lugar se han trasladado dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero del Parque Central de Bomberos, situado en Martiricos.

Segundo suceso en menos de 24 horas

Este suceso es el segundo en menos de 24 horas que se produce en la capital malagueña. El miércoles, un joven de 18 años fue encontrado sin vida también en Málaga capital. El suceso ocurrió sobre las 13:00 de este pasado miércoles junto al instituto en el que estudiaba en el distrito de Puerto de la Torre. En una primera inspección ocular, no se apreciaron signos de violencia externa, por lo que en un principio se descartaría la participación de terceras personas. Fuentes policiales explicaron a este periódico que todos los indicios apuntan a que se habría quitado la vida, si bien por el momento no ha trascendido la causa que lo ha podido motivar.

El hallazgo del cuerpo se produjo en la calle Parnaso, en el canal del río, según confirmaron desde el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía. El centro coordinador activó a la Policía Local de la ciudad de Málaga y a la Nacional. También acudieron los sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvarle a la víctima y certificaron el fallecimiento.