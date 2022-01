Los hospitales de Málaga empiezan a ganar camas para más ingresos Covid

La situación no parece, de momento, tan crítica en los hospitales como al comienzo de la pandemia, pero estos centros sanitarios ya llevan varios días ganando camas para los pacientes con Covid, que van en aumento. El Clínico ha comenzado a trasladar enfermos no Covid al Hospital del Guadalhorce a fin de liberar espacio en sus instalaciones de Teatinos para acoger a más contagiados de coronavirus. Por su parte, el Regional ha trasladado enfermos no Covid del pabellón A al B, para hacer sitio en la primera torre para los infectados con el virus. Además, ha abierto ocho camas de preencame en Urgencias.

La vacunación y la menor gravedad de la variante ómicron –que es la predominante– están haciendo que la situación no se desborde. Al menos, por ahora. Pero los hospitales ya toman medidas ante un posible incremento de casos, que coincidiría con las demás patologías respiratorias típicas de la época invernal. La presión asistencial se ha duplicado en las últimas tres semanas ya que antes de la Navidad los hospitalizados rozaban los dos centenares en la provincia y ahora suman 397.

Ambos centros aseguran, sin embargo, que no se han suspendido operaciones por el aumento de la presión asistencial y que, en quirófanos Covid, incluso están siendo intervenidos los pacientes programados que horas antes de la cirugía dan positivo.

El Clínico informó ayer que ha empezado a trasladar a pacientes no Covid al Hospital del Guadalhorce para liberar espacios en el edificio de Teatinos. Ya en otras olas recurrió a esta medida para ganar camas para pacientes de coronavirus. Ahora vuelve a tomar esta decisión en previsión de que pueda producirse un aumento de ingresos de enfermos con este virus y otras patologías respiratorias típicas del invierno.

Los traslados son fundamentalmente de pacientes de Medicina Interna, generalmente mayores y muy frágiles. Así se logran dos objetivos. Por un lado, se libera espacio en el Clínico, donde ya hay “varias plantas” ocupadas con enfermos Covid. Por otro, se atiende a estas personas más vulnerables en un hospital no Covid, el de Cártama.

Desde el Clínico se insistió ayer en que los traslados forman parte del plan de contingencia dinámico que se viene aplicando desde el inicio de la pandemia y que no deben generar alarma sino tranquilidad entre la población porque el centro está “preparado” para asistir un posible incremento de hospitalizaciones. “El hospital cuenta actualmente con varias plantas de hospitalización con disponibilidad de camas para hacer frente a las necesidades asistenciales de ingreso que se puedan requerir en los próximos días”, informó a través de un comunicado. No obstante, en los últimos días el número de ingresos se ha estabilizado.

En la actualidad, entre el Clínico y el Hospital del Guadalhorce se atienden más de 600 urgencias diarias, con picos que han llegado estos días a 700. De éstas, unas 250 son por patologías respiratorias. A su vez, de éstas últimas, nueve de cada 10 son Covid. Los traslados para liberar camas se realizan precisamente porque se está produciendo un aumento de la demanda asistencial respecto a semanas anteriores.

No obstante, el Clínico asegura que no se han suspendido operaciones programadas. Incluso recuerda que cuenta desde el inicio de la pandemia con un quirófano Covid por lo que también se realizan las intervenciones de pacientes, aunque estén infectados con el virus.

El Hospital del Guadalhorce dispone de medio centenar de camas que, además de atender las necesidades de ingreso de la comarca, están sirviendo de alivio para descargar al Clínico. De hecho, la Junta de Andalucía se resistía a abrir la hospitalización del edificio de Cártama, pero tuvo que hacerlo durante el comienzo de la pandemia por la fuerte presión asistencial que el Covid causó sobre el hospital de Teatinos. De manera que el Hospital del Guadalhorce ha permitido durante este tiempo aumentar la capacidad de encame del Clínico. El centro sanitario destaca la capacidad diagnóstica de su Servicio de Microbiología, que hace unas 1.600 PCR diarias para confirmar o descartar la infección por Covid.

Por su parte, el Regional también reordena sus espacios. Ahora no tiene que mover servicios a otros pabellones del complejo o a la privada –como hizo en la primera ola– ni sacar pacientes fuera –como está haciendo el Clínico–. Pero reorganiza la distribución de los enfermos.

Tres plantas de la torre vieja del hospital (pabellón A) ya están ocupadas con Covid. En este edificio se están liberando camas para pacientes infectados con el virus. Los enfermos no Covid de este ala se han trasladado a la torre B, donde se ha comido espacio al área de Cirugía Digestiva. Ahí están mezclados pacientes de distintas especialidades, pero todos libres del virus.

Además, según informó el Sindicato de Enfermería (Satse), se han abierto ocho camas de preencame en Urgencias, una medida que ya se usó al comienzo de la pandemia. “Estamos preocupados, porque se han abierto esas camas con el mismo personal”, apuntó el delegado de Satse en el Regional, Manuel Quero. Además, detalló que en la actualidad hay 283 profesionales de todas las categoría de baja o en aislamiento por Covid; en su mayoría enfermeros y auxiliares. Quero apuntó que eso supone una merma importante de plantilla.