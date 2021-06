El hotel del puerto de Málaga encara la recta final, pendiente de informe de Puertos del Estado

El ajuste urbanístico necesario para hacer posible la construcción del hotel de 116 metros de altura en los terrenos del puerto de Málaga encara su recta final. Más de tres años después de que fuese aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, el expediente abandona la esfera de la Gerencia de Urbanismo, organismo competente a la hora de tramitar la modificación del planeamiento portuario, tras haber dado validez a las últimas correcciones realizadas por la Autoridad Portuaria como promotora de la operación.

Así lo confirmaron tanto el concejal responsable de este departamento, Raúl López, como el presidente del Puerto, Carlos Rubio. Si bien es cierto que este avance no cierra aún el extenso camino que viene recorriendo esta iniciativa, sí supone un hito significativo. A pesar de ello, le restan aún por dar algunos pasos igualmente relevantes.

"Hemos concluido el expediente de modificación, hemos hecho el informe de todo ok", comentó López. Esta adecuación urbanística permite asignar a la parcela sobre la que se pretende levantar la torre un techo edificable máximo de 45.000 metros cuadrados. Estos son casi siete veces más que lo actualmente recogido. Con este paso adelante, el expediente es devuelto al Puerto que, a su vez, lo enviará a Puertos del Estado para que emita su informe. El mismo, que a priori debería ser favorable, es clave para el futuro de este proyecto. Rubio indicó que la intención es enviarlo cuanto antes.

Será en el momento en que se emita el citado pronunciamiento cuando el trámite regrese a la esfera municipal para ser objeto de debate en el Pleno del Consistorio. Es a este órgano al que compete la aprobación definitiva del citado ajuste.

Aunque es previsible que el mismo salga adelante, toda vez que el, cuenta con el apoyo de su socio de gobierno, Ciudadanos, y el concejal no adscrito Juan Cassá (mayoría de 16 concejales), el nivel de consenso en torno a la actuación se antoja que no será unánime. Queda en duda el sentido del voto que puedan emitir los concejales del grupo del PSOE , formación que hasta hace no mucho era clara defensora de la propuesta.