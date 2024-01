En huelga de hambre frente al Ayuntamiento por la música en directo: "No se debe tratar como un delito"

"La música en directo no se debe tratar como un delito, es riqueza cultural para nuestra ciudad. No más censura a la cultura". Bajo estas premisas, un percusionista flamenco se ha puesto en huelga de hambre este lunes frente al Ayuntamiento de la capital malagueña hasta que le aseguren que los músicos podrán ejercer su trabajo en vivo sin ningún tipo de inconveniente "siempre y cuando el sonido no transcienda al exterior del establecimiento".

Mario Salazar, con 17 años de trayectoria, considera que la música que se lleva a a cabo en directo en locales de la capital está "totalmente discriminada, marginada y castigada" por el Consistorio. Indica que la Junta de Andalucía defiende a través de decreto que la música exista en los establecimientos de ocio y hostelería. La ordenanza municipal también lo recoge. Si bien, critica que el Consistorio "establece exigencias que no tienen sentido".

"Por ejemplo, a los locales que tienen licencia de apertura hasta las 4:00 les permiten que haya música en directo por la tarde pero no por la noche. ¿Cuál es el sentido? Es el mismo sistema de reproducción de sonido, no altera los controles de seguridad ni el concepto de negocio. Otra de las trabas es que a los establecimientos hosteleros no les dan permiso para contratar actuaciones permanente, solo extraordinarias", critica.

Además, destaca la rigidez con la que a su juicio actúa la Policía Local. El modus operandi es el siguiente: irrumpen en el local, graban la actuación, llaman al responsable y levantan acta, señala. Si ese establecimiento es reincidente por una actividad ilícita relacionada con música en directo, asegura que "las multas son excesivas" y en ocasiones "cierran directamente los negocios". La actuación, como resulta evidente, queda suspendida a partir de entonces impidiendo que el grupo pueda cobrar ya que el local tampoco ha podido facturar lo previsto.

Salazar solicitó una cita con la concejalía de Medio Ambiente para tratar este asunto el pasado 1 de enero. Cuenta que lo llamaron diez días después para ofrecerte un encuentro el 7 de febrero, una fecha que considera tardía dado que "es un problema que lleva ocurriendo desde hace tres años".

De hecho, no es la primera vez que este músico malagueño se pone en huelga de hambre para de defender la música en directo. En abril de 2021 ya lo hizo y asegura que al tercer día dos concejales le prometieron "una mayor flexibilidad de la actuación policial". A día de hoy, considera que no solo no se ha cumplido si no que "son más estrictos que nunca".

Salazar subraya que su reivindicación "es por todos los músicos y los establecimientos de Málaga que requieren de nuestros servicios". Por ello, ha convocado este jueves 1 de febrero, sobre las 12:00, una concentración de artistas y empresarios frente al Ayuntamiento de Málaga.