Inicio a medio gas de las rebajas en Málaga por la subida de los precios

Las rebajas de este verano comenzaron hace unos días y los trabajadores aseguran que esperaban una mayor afluencia de público, aunque no descartan que la situación mejore a lo largo del verano. En este sentido, la Federación de Comercio de Málaga sí sostiene que las pequeñas y medianas empresas han tenido unas ventas positivas estos primeros días, pero creían que iban a tener más ventas.

Los dependientes coinciden en que los malagueños no están acudiendo a comprar ropa estas rebajas como otros años. Lali, trabajadora de la tienda Pimkie en el Centro Comercial Larios, mantiene que “de momento hemos vendido menos de la mitad de lo que vendimos el año pasado a principios de las rebajas de verano”. Asimismo, considera que el hecho de que no haya tantos clientes puede ser porque “no tienen dinero y como ha subido el precio de la comida y la gasolina, el hecho de comprarse ropa se ha convertido en un privilegio”. La dependienta tiene la esperanza de que a partir del 1 de julio la situación mejore.

En este sentido, José, trabajador de Zara, coincide con Lali porque considera que como es final de mes, hay personas que no han cobrado todavía. Por ello, espera que “ahora a principios de mes la cosa repunte un poco más”. Aunque los precios de las rebajas se han mantenido, el dependiente asegura que “están siendo más flojas que otros años porque la gente ha comprado antes de tiempo por las bodas y no ha esperado a las rebajas”.

“La primera semana ha ido bien, pero a partir de la segunda ha habido muy poco tráfico de clientes, nos esperábamos más ventas”, indica Arabela, dependienta de HyM. También insiste en que la situación va a seguir así, “a no ser que el público decida ir a comprar ropa cuando se vaya de vacaciones", pero insiste en que la subida de precios está afectando a todo el mundo. En este sentido, añade que muchas personas están priorizando el hecho de salir un fin de semana, en vez de comprar ropa.

Por otro lado, Nerea, trabajadora de Mango, mantiene que al principio ha habido poco público, pero que “se está animando la cosa” y cada vez hay más clientes, por lo que espera que las ventas suban. De este modo, una trabajadora del outlet Álvaro Moreno afirma que su público se ha intensificado, sobre todo, los domingos y que con las rebajas, este verano, las ventas van a aumentar en gran medida.

En esta línea, los clientes mantienen que el precio de la ropa ha subido y que no hay tantos productos en rebajas como esperaban. Naiara ha venido al centro comercial buscando ropa para este verano y asegura que no ha encontrado nada porque “en las rebajas no hay nada que me guste y lo que sí me gusta es de nueva colección”. Marina, otra clienta, coincide con Naiara y añade que “mucha de la ropa de rebaja es de otras temporadas que ya tengo”.

Asimismo, Rosalía sostiene que en las primeras rebajas no adquiere tanta ropa, sino que prefiere esperar a las segundas. A pesar de que los precios están aumentando “vamos a gastar dinero en la ropa, menos cantidad, pero lo haremos igual'', asegura la clienta.

En cambio, Fecoma garantiza que en los pequeños y medianos comercios la situación es diferente. Estos establecimientos tuvieron un repunte en sus beneficios en torno al 3,7% en abril y mayo, por ello decidieron aumentar sus plantillas. En este inicio de las rebajas, las ventas en estos comercios han sido positivas, pero no tanto como esperaban.

José Luis Díaz, portavoz de Fecoma, mantiene que los sectores que más se han beneficiado han sido, sobre todo, textil y calzado. Además, añade que “las ventas aumentan en los negocios a pie de calle que están en zonas turísticas”. En este sentido, aunque el inicio de las rebajas no ha sido como esperaban, Díaz insiste en que los empresarios tienen “expectativas muy positivas” y que esperan, que a lo largo del verano, los datos de ventas igualen a los que se alcanzaban antes de la pandemia.