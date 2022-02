El instituto La Rosaleda de Málaga defiende la continuidad del Bachillerato Musical

El IES La Rosaleda acoge a unos 35 alumnos de Bachillerato Musical de los más de 70 que existen en la provincia. Estos disponen de una matrícula parcial en el centro para poder compatibilizarla con los estudios profesionales de música o danza en conservatorios. Con la entrada en vigor de la nueva de educación, se ven obligados a examinarse a mitad de curso de la asignatura de Fundamentos del Arte I y se eliminan las posibilidades de mantener esta dualidad en los bachilleratos de Ciencias, Humanidades, Sociales y Tecnológico. Debido a la problemática, esta mañana han parado las clases para protestar ante esta situación.

David Triguero, director del centro, declaró que muestra su total apoyo a las familias y alumnos que se ven obligados a efectuar cambios en sus matrículas en el segundo trimestre. Desde el instituto exigen una moratoria al Ministerio de Educación para que la nueva orden se imponga a partir del próximo curso.

Entre la treintena de alumnos afectados se encuentra Sharika Resqui, quien cursa Bachillerato Musical de Sociales y quinto curso del Enseñanzas Profesionales de danza en el conservatorio Pepa Flores. “Voy al instituto por la mañana y de 16:00 a 21:00 estoy en el conservatorio. Aprovecho el medio día para estudiar, yo no podría hacerlo de otra manera”, indica la joven, quien añade que si debe asumir la matrícula completa en el instituto se dejaría Bachillerato, porque lo primero es su salud mental. Una de sus compañeras de clase, Lucía Moreira, es música en el conservatorio Manuel Carra y declara que “estaría obligada prepararme por mi cuenta las optativas de Sociales para poder presentarse a Selectividad y optar a una buena nota”. En las pancartas que lucían en el patio dejaban claro el mensaje: ¿por qué no me dejas ser bailarín y médico?

“Es una ley progresista, con la que estamos de acuerdo porque amplía derechos excepto en este punto”, indicaba Triguero. “Están cerrándole puertas para que cursen ciertos gran cantidad de estudios universitarios, es una situación injusta que se acrecenta cuando se realiza a mitad de curso”, recalca el director.

En el centro, al igual que la mayoría de institutos malagueños que mantenían el Bachillerato Musical, no disponen en su plan de estudios de la asignatura Fundamentos de Arte I. La Consejería de Educación ha permitido, de manera excepcional, que los centros impartan esta materia durante este año para los alumnos afectados. “Esto no es una solución, es solo un parche, ya que se está cursando la materia gracias a la buena voluntad del profesorado” explica el director. El pasado viernes, firmaron un acuerdo docentes, directiva y alumnos en el que se recoge que continuarán, de momento, con el currículum pactado a comienzos de curso, añadiendo Fundamentos del Arte. “Varios alumnos han presentado dudas, algunos pretenden estudiar carreras con altas notas de corte, por lo que se plantean prescindir de la dualidad y repetir el Bachillerato el curso que viene”, explica .