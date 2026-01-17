Sorprenden a cuatro intrusos en el parque de atracciones Tívoli, cerrado hace cinco años

Cuatro intrusos han sido sorprendidos este sábado en el interior del parque de atracciones Tívoli World, en la localidad malagueña de Benalmádena, que permanece cerrado desde septiembre de 2020 tras entrar en concurso de acreedores. Sobre las 11:45 horas, tres hombres y una mujer en torno a los 30 años han saltado al interior del parque, según ha detectado el sistema de videovigilancia que instalaron los extrabajadores del parque.

Durante la guardia remota se observó a las 11:20 horas a los cuatro intrusos pasear por la puerta principal de Tívoli prestando "curiosidad extra de lo normal" al acceso de las instalaciones, y 20 minutos más tarde mirando uno de los accesos del lado este, han informado los extrabajadores del parque. Una vez que saltaron al interior, se avisó a la Policía Nacional. Tras la llegada de los agentes y acompañados del vigilante, los intrusos fueron interceptados a la altura de la plaza infantil Tivolilandia, identificados y acompañados hasta la entrada principal.

Se les pidió que borraran las imágenes tomadas dentro de la propiedad privada y se les recriminó que no hubiesen prestado atención a los avisos que indican la vigilancia constante de las instalaciones. Este es el primer asalto que se produce en 2026 a Tívoli, después de haber logrado un "parón total" el pasado año, aunque han sido muy numerosos desde su cierre: más de cien llamadas por asaltos desde 2022.

El Grupo Tremón, propietario de Tívoli, y el Ayuntamiento de Benalmádena, firmaron el pasado año un convenio urbanístico que permite aumentar la edificabilidad del suelo a cambio de garantizar la reapertura del parque de ocio. El proyecto incluye un gran complejo de casi 70.000 metros cuadrados con dos hoteles y un centro comercial, con una inversión de entre 100 y 200 millones de euros y se calcula que generará en torno a 1.000 puestos de trabajo.