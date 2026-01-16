Investigan un nuevo enfrentamiento en Málaga con disparos a tres viviendas de La Trinidad

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer un nuevo incidente con armas de fuego registrado durante la pasada madrugada junto a la plaza de la iglesia de San Pablo, en el barrio malagueño de La Trinidad. Si bien no hay constancia de que se produjeran heridos, tres viviendas resultaron afectadas por impactos de bala, según han confirmado fuentes policiales. Los investigadores buscan a los autores de los disparos, que podrían responder a un posible enfrentamiento entre dos clanes, hipótesis que será confirmada por las pesquisas.

Los primeros avisos se recibieron pasadas las 2 y media. Testigos alertaban de que habían oído detonaciones en la calle Zamorano, lo que llevó a la activación inmediata del protocolo policial. Como consecuencia de los disparos, se produjeron daños materiales en tres inmuebles, aunque no hay víctimas que lamentar.

En el lugar del suceso, los agentes localizaron elementos balísticos que contribuirán a reconstruir lo sucedido y a incriminar a los responsables de la balacera, por lo que se comisionó a la Policía Científica para realizar la inspección ocular y la recogida de pruebas, han precisado las mismas fuentes. Por el momento no se han practicado detenciones y la investigación permanece abierta.

Según ha podido saber este periódico de otras fuentes conocedoras del caso, se habrían producido hasta 13 impactos de bala. Asimismo, apuntan a que los hechos podrían estar relacionados con una disputa entre clanes de la zona que ya habían mantenido rencillas en ocasiones anteriores.

Varios vecinos advirtieron al 112 de que se estaban registrando disparos, sin que ninguno de ellos pudiera aportar datos sobre los responsables, ya que afirmaban no haber visto a nadie en el lugar. Desde el centro coordinador se dio aviso al 061, así como a Policía Nacional y Policía Local. A su llegada constataron que no era necesaria la intervención sanitaria.

Un tiroteo en Mijas se salda con un herido, dos detenidos y 75 kilos de hachís

El último tiroteo del que se tiene conocimiento se remonta a la semana pasada, en Mijas. Entonces, un joven acabó herido tras un episodio con armas de fuego en el que dos personas fueron detenidas y se intervinieron casi 75 kilogramos de hachís, según fuentes municipales.

Tras tener conocimiento de un vehículo volcado, cinco patrullas se dirigieron aquel sábado por la tarde a la urbanización El Faro. Los agentes constataron la existencia de un "episodio violento", en el que presuntamente se produjeron amenazas con arma de fuego, una huida y un seguimiento policial, lo que derivó en un escenario en el que se llegaron a efectuar disparos en un intento de vuelco (robo de sustancias estupefacientes entre bandas rivales), finalmente frustrado.

En el suceso se vieron implicados hasta cuatro vehículos que resultaron siniestrados y una persona resultó herida por arma de fuego, por lo que fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro hospitalario. Según ha pudo saber este periódico, el herido conducía uno de los vehículos y recibió un disparo en la mandíbula. La Policía Local localizó y recuperó unos 75 kilogramos de hachís, así como un arma corta, que fueron hallados durante la inspección del área vinculada a la huida. Asimismo, los agentes identificaron y localizaron a diversos testigos, cuyas declaraciones resultaron clave para el esclarecimiento de los hechos.