Leopoldo Satrústegui, director general Hyundai España: "Quedan años para ver coches autónomos en las calles por la regulación”

Hyundai es uno de los fabricantes de vehículos líderes en el mundo. Su presencia en España es cada vez más fuerte y han presentado en Málaga un nuevo sistema de suscripción llamado Mocean. Su director general en España, Leopoldo Satrústegui, ha concedido una entrevista a este diario sobre el comportamiento presente y futuro del sector.

–Hyundai ha sido el sexto fabricante con más matriculaciones de vehículos entre enero y mayo en España con 23.042 unidades, un 19% más. ¿Está contento con ese resultado?

–Sí, muy contentos. Es un resultado muy bueno. En el segundo semestre del año pasado Hyundai fue la marca más vendida del mercado y terminamos el año quintos. En 2022 empezamos los dos primeros meses más justos de stock y vamos sextos, pero los últimos meses han sido muy buenos y vamos recuperando. Somos la marca que más crece en el mercado junto con Kia.

–Habla usted de la falta de stock. ¿Sigue habiendo mucho retraso en la entrega de vehículos o se está normalizando?

–Sigue habiendo problemas de fabricación de microchips y hay marcas más afectadas que otras. En nuestro caso nos afecta pero estamos haciendo una gestión muy buena del stock que tenemos. Distribuimos los chips entre los coches que más salida tienen en el mercado y gracias a eso estamos amortiguando esta situación.

–¿Era impensable verse en una situación como esta?

–En los últimos 30 ó 40 años no ha habido una situación de mercado con más demanda que oferta. No había pasado nunca. Siempre ha sido un mercado de mucha oferta, de mucha presión, de automatriculaciones, de dar grandes incentivos para intentar captar clientes... y ahora estamos en el momento opuesto. Hay poco stock, han bajado los incentivos y los plazos de entrega, depende de la marca, son de tres, cuatro, cinco, seis meses e incluso de más de un año. Es una situación muy especial que creemos que se irá poco a poco normalizando.

–¿Cuándo?

–La verdad es que no lo sabemos. Se hablaba de finales de 2021, que no ocurrió, luego del segundo semestre de 2022... Este año se ha juntado la escasez de microchips con la guerra de Ucrania que tiene impacto en materias primas y componentes que se necesitan para la fabricación, por lo que creo que hasta 2023 no se va a normalizar.

–Si se tarda hasta un año en recibir un coche nuevo, ¿están perdiendo clientes?

–Ha subido mucho la venta de vehículos usados y a eso también ayuda la incertidumbre tecnológica. Hay gente que no sabe si comprar un gasolina, un diesel o un híbrido y entonces tira tres o cuatro años con un usado y luego ya verá. También hay gente que, ante tanta espera, prefiere aguantar con su coche o se va a una marca como Hyundai donde el plazo de entrega es inferior al mes.

–¿Un mes?

–Sí, nosotros entregamos en el mes.

–Tienen una ventaja competitiva fuerte entonces.

–Sí.

–En cualquier caso, tener el combustible a más de dos euros el litro no debe ser bueno para el negocio.

–Así es. No es bueno para la economía, el consumo ni para nuestro negocio. El único efecto positivo es que la gente mira más hacia los coches eléctricos porque, aunque el precio de la electricidad también ha subido, el coste de utilización es mucho menor, menos de una cuarta parte de lo que cuesta la gasolina. Por eso hay una parte de la demanda, pequeña por ahora, que se ha ido a modelos eléctricos o híbridos enchufables. Si sigue subiendo el precio del combustible es algo muy negativo.

–Con tanta inflación, ¿subirá el precio de los coches?

–El precio ha subido porque también lo ha hecho el coste de las materias primas. Pero no está subiendo al mismo nivel de la inflación, sino que puede estar entre el 1 y el 2% de media en el mercado. Se han reducido un poco los descuentos al haber menos oferta. La escalada de precios afecta a todo.

–¿Acabarán desapareciendo los vehículos de gasolina?

–Los planes de la UE y en España es que desaparezcan los vehículos de combustión. Lo que ya está aprobado por el Parlamento Europeo es que a partir de 2035 no se podrán vender coches que no sean de cero emisiones. Y a partir de ahí habrá un plazo para que dejen de circular los vehículos de combustión. A mí personalmente me parece que es un poco prematuro, que no estamos preparados en infraestructuras. Pero esa es la hoja de ruta. Creo que se va a ir más lento de lo que se está marcando y en España la verdad es que vamos bastante por detrás de lo que necesitamos.

–¿Cuál es la apuesta de Hyundai por los modelos híbridos y eléctricos?

–Hyundai es la marca que más ha apostado por la sostenibilidad y la tecnología. Somos la única marca que ofrece cinco tecnologías de electrificación -desde el híbrido ligero hasta el de hidrógeno- y hemos dicho que a partir de 2035 solo vamos a vender en Europa vehículos eléctricos o de hidrógeno y a partir de 2045 será a nivel global.

–Ha presentado usted el sistema de suscripción Mocean. ¿Qué es?

–Es un modelo de suscripción distinto al renting. Normalmente en el renting hay un contrato de dos a cinco años, eliges un vehículo y pagas una cuota mensual por ese periodo. En este caso es una suscripción que va desde los tres hasta los 24 meses, por lo que cada tres meses puedes hacer un contrato por un vehículo. Se hace todo digital a través de una aplicación y lo cargan en una tarjeta de crédito. Es más flexible que un renting.

–¿Crece el interés del consumidor en pagar por usar en lugar de comprar un vehículo?

–Sí. En los últimos años venimos notando que cada vez hay más gente que ve el uso del coche como un gasto en lugar de una inversión y prefieren un renting. Las empresas lo llevan haciendo muchos años y los particulares están aumentando.

–¿Cuándo habrá coches autónomos circulando?

–La tecnología ya está pero el problema es la regulación. Para poder circular con un coche autónomo todavía nos queda bastante por el tema de la responsabilidad. Para 2023-2024 nuestro plan era tener vehículos totalmente autónomos pero creo que hasta que se vean por las carreteras van a tener que pasar más años por un tema regulatorio.