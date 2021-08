El local y el DJ que escupió alcohol a los asistentes en Torremolinos, multados con 15.000 euros

Hace algo más de un año que la imagen de un pinchadiscos rociando con alcohol directamente su boca a los asistentes a una fiesta celebrada en un bar de ocio junto al paseo marítimo de Torremolinos indignaron a gran parte de la población. En el vídeo compartido en redes sociales se aprecia como uno de los DJ que forman parte del grupo Les Castizos se sube sobre una mesa y, tras beber alcohol directamente de la botella, lo escupe a los asistentes, que no mantenían la distancia social ni usaban mascarillas, cuando era obligatorio por ley.

Tanto el músico como el local fueron multados con 15.000 euros por la Junta de Andalucía, la mayor sanción posible al no aplicar aún la normativa Covid en Andalucía. El pinchadiscos, Fali Sotomayor, ya ha abonado la sanción. Por su parte, el establecimiento no lo ha hecho, habiendo presentado alegaciones, según informa cadena SER.

Tras el acontecimiento, Fali Sotomayor, miembro de Les Castizos, emitió un comunicado en el que asegura que el dúo se siente "totalmente responsable de los actos" así como "avergonzados y arrepentidos". Después de aclarar que las imágenes no eran recientes sino cuando las medidas "no eran las actuales" (por agosto de 2020), exime a la discoteca de Torremolinos donde se produjeron los hechos, Kokun Ocean Club, "que no es responsable en absoluto de nuestros actos, respetando a rajatabla todas las medidas impuestas por los organismos competentes.

"Su local, caracterizado por su buen hacer, es un referente a nivel nacional desde hace muchos años y no queremos que esa imagen se vea deteriorada lo más mínimo", indica el comunicado al que ha tenido acceso Europa Press. Así, Sotomayor pide disculpas públicamente por los hechos acontecidos y asegura que el vídeo es un "momento puntual de un show en el que desgraciadamente se actúa de manera irresponsable".

En el momento de los hechos, el chiringuito-discoteca del paseo marítimo de Torremolinos, Kokun Ocean Club, donde se grabaron varios vídeos difundidos en redes sociales, en los que se veía a un DJ bebiendo alcohol y escupiéndolo al público, carecía de licencia de autorización para la celebración de eventos con música.

Así se recogió en el informe que la Unidad de Policía Adscrita, fruto de su investigación sobre los hechos, ha enviado a la Delegación del Gobierno de Málaga para que sirva de base para la incoación a los responsables de los hechos del correspondiente expediente sancionador por el grave incumplimiento de las medidas sanitarias detectadas, de obligado cumplimiento y que se debieron adoptar.