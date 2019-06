Entre el enfado y la segunda oportunidad, los maestros de Pedagogía Terapéutica repiten parte de las oposiciones

Otra vez más tuvieron que comparecer este viernes ante su tribunal, muchos de ellos llegados desde distintas provincias andaluzas, presentar su documentación y realizar el supuesto práctico que ya hicieron el pasado domingo. Otra hora y tres cuartos escribiendo sin parar para intentar sacar la nota que les de, al menos, la posibilidad de entrar en la bolsa. Unos 4.500 interinos y aspirantes andaluces de la especialidad de Pedagogía Terapéutica han tenido que repetir parte del examen escrito del proceso de oposiciones al cuerpo de maestros. El enfado y la indignación han sido emociones compartidas.

En el instituto politécnico Jesús Marín los tribunales estaban conformados por participantes de Jaén, Almería, Granada y Córdoba, principalmente. "Mi tribunal entero es de Jaén y esta es la segunda vez que tenemos que venir en ocho días, además de que fue totalmente inesperado", explica María del Carmen Plaza. A pesar de la molestia de desplazarse nuevamente, "las sensaciones son buenas, ahora toca esperar a la nota", comenta. Eso sí, "estamos descontentos con que hayan decidido no ampliar el plazo de presentación de la programación didáctica y el examen oral", agrega.

Aurora Sánchez es granadina pero trabaja como maestra en Cantabria. Allí tiene una vacante como interina desde que aprobó las oposiciones en 2017. "Pedí Jaén para ahorrarme una hora de camino y ahora resulta que el tribunal lo ponen en Málaga", protesta. "En el examen del domingo subsanaron el error, en mi tribunal nadie se quejó, estábamos satisfechos con la solución que nos dieron, esa media hora más, y cuando me vuelvo a Cantabria recibo el mensaje de que tengo que hacerlo de nuevo", se queja Aurora.

Hasta este viernes Aurora tenía que trabajar en su centro y le ha supuesto un problema tener que desplazarse nuevamente a Málaga para hacer esta prueba "cuando ya nos habían dado una solución el mismo domingo, esto solo ha beneficiado a los que no hicieron bien el supuesto la semana pasada", estima. "Además, la normativa dice que son tres horas y media de examen ininterrumpidas y te organizas el tiempo como quieres, no pone en ningún sitio que le tengas que dedicar 1:45 al supuesto práctico", indica.

Eloy Pérez es almeriense y también trabaja como orientador en Cantabria. Esta semana ha tenido que adelantar su trabajo en su centro escolar para poder participar nuevamente en el proceso. Él, como Autora, consideran que están en "desventaja con el resto de especialidades", ya que van a tener cinco días menos que el resto para prepararse la presentación. Esa premura igualmente la tiene el tribunal, que dispone de menos tiempo para corregir y "nos podemos ver perjudicados", indica Aurora.

"He tenido que coger un avión y gastarme 300 euros para venir otra vez", señala Eloy, aunque satisfecho con su prueba, en la que ha visto una dificultad similar a la del domingo. "La programación ya la tenía hecha pero la he tenido que dejar aparcada para repasar y adelantar mi trabajo en el centro", agrega.

Esteban Salas y María Luisa Rodríguez son de Jaén y Sevilla respectivamente. Es la primera vez que se presentan a unas oposiciones y sus caras reflejan cierta alegría. "La verdad es que a mí me ha venido bien repetirlo porque la primera vez no me administré bien el tiempo y no pude terminar la prueba, me faltó la conclusión y la bibliografía", dice María Luisa. "Pero es verdad que hay gente que ha salido llorando porque el otro le había salido mejor", apunta.

"En esta semana ya teníamos que estar preparando la programación y repasar nos ha quitado tiempo, jugamos con desventaja y, a nivel general, ha sido un desastre todo", critica Esteban. Aún así, a él le han salido muy bien los dos exámenes y se marcha contento. "He tenido suerte pero si me hubiera salido mal en esta ocasión entraría directamente en depresión", agrega.

En su tribunal tres inscritos no han comparecido y en otro del centro, cuatro. O lo daban ya por perdido o sus obligaciones les han impedido volver. Al resto les toca esperar al martes para conocer la nota y, a renglón seguido, entre el 3 y el 4 de julio, la presentación de la programación didáctica.