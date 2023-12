El malagueño Javier Calleja abre la nueva línea de arte contemporáneo en porcelana de Lladró

El artista malagueño Javier Calleja inaugura en Art Week Miami la nueva plataforma artística de Lladró, Art Editions, con la que la firma se introduce en el circuito del arte contemporáneo a través de la creación de obras de autor. Exclusivas obras de porcelana en series muy limitadas.

“Tras siete décadas revolucionando el mundo de la porcelana, Art Editions es un paso estratégico en la diversificación emprendida por Lladró y un claro ejemplo de la potencia innovadora de la marca, basada en el saber hacer de sus artesanos y en la versatilidad de la porcelana como vehículo de expresión artística”, explica Cristina Egido, directora global de Marketing de Lladró.

Para la ocasión, Calleja, uno de los artistas más cotizados del momento —quien llegó a Lladró de la mano del promotor de arte Gabriel Suárez—, se ha unido al equipo de Lladró y ha creado para la firma tres obras originales que reflejan su particular e inconfundible universo plástico. Bajo el nombre You Choose One, el malagueño ha creado una composición escultórica de tres piezas de porcelana - Niño, Gato Diablo y Gato Ángel.

Como primer invitado de Art Editions, Calleja cambia la pintura, el dibujo y la escultura por la porcelana hecha a mano, ornamentada con la rica paleta de color de la marca, y el resultado es infalible. Creaciones vibrantes y coloridas de apariencia inocente con las que el artista, sin más intención que generar emociones, sin artificios, nos invita a reflexionar. Obras que, bajo su aparente sencillez formal, esconden una gran complejidad técnica para su creación en porcelana y para la recreación de todos los detalles de los personajes que las integran. Composiciones en las que el sello de Calleja, influenciado por diferentes movimientos artísticos, resulta inconfundible. Un estilo expresivo que cautiva a los amantes del arte, llevándolos a un viaje visual, en esta ocasión, a través de la fusión de la artesanía española de Lladró y la imaginación del autor malagueño.

Art Editions by Javier Calleja se desvela en el marco de Art Week Miami, uno de las principales eventos de arte moderno y contemporáneo a nivel mundial. Celebrado anualmente en Miami Beach, Florida, reúne a galerías, artistas, coleccionistas, curadores y entusiastas del arte a nivel internacional.

En colaboración con la galería de arte Nanzuka Underground (Tokyo), que expone una de las piezas de la serie en su espacio de Art Basel Fair, Lladró presenta la primera serie disponible de You Choose One. Una tirada de 25 obras irrepetibles, todas ellas diferentes al contar con una decoración propia. Firmadas a mano por el artista, están acompañadas por un grabado que también presenta la rúbrica personal de Calleja.

Además, el 7 de diciembre también tiene lugar un evento especial de presentación de la colección en la galería Marquez Art Projects (MAP), una fundación sin ánimo de lucro recientemente inaugurada en Allapattah (Miami), con la presencia del artista y representantes de Lladró.

Los amantes del arte tienen la oportunidad de apreciar y adquirir estas obras con el sello personal de Calleja, distintivo de autenticidad y testimonio del trabajo meticuloso y de la dedicación que el artista ha puesto en cada creación. Además de poder adquirirlas en Nanzuka Underground o a través de Lladró, una de las galerías dedicadas al arte contemporáneo más renombradas del mundo, Almine Rech, también comercializará las obras de Lladró Art Editions.

Todas las piezas creadas por Calleja cuentan con la particularidad de que combinan porcelana y cristal. Los inconfundibles y cautivadores ojos de los personajes, tan importantes en la obra de Calleja y en las creaciones de Lladró, a diferencia del resto de la pieza elaborada a mano en porcelana, son de cristal. Un elemento diferenciador que aumenta la expresividad de las piezas con unas miradas que interpelan al espectador.

Otro aspecto destacado de esta colección es el embalaje. El packaging, que Lladró siempre diseña ad hoc para cada pieza para garantizar su distribución a todo el mundo desde su única fábrica en Valencia, España- en esta colección da una vuelta de tuerca. Por primera vez, en la serie You Choose One – 25, cada caja es única y exclusiva, al igual que cada obra.

Además de esta tirada excepcional de 25 unidades únicas, You Choose One crecerá con nuevas propuestas que se lanzarán oficialmente en 2024.

Art editions, la puerta a nuevas experiencias

Con esta nueva plataforma, concebida como una galería de colaboraciones en torno a la porcelana con artistas destacados dentro del circuito internacional, la firma valenciana no sólo inaugura un espacio creativo único, sino que abre las puertas de acceso a una comunidad VIP exclusiva, The Art Editions Club. Tal como desvela Cristina Egido: "Aquellos que adquieran las piezas más exclusivas de la nueva categoría entrarán a formar parte de esta comunidad, que les dará acceso prioritario a las piezas limitadas que se irán presentando en el futuro".

Tanto Javier Calleja como Lladró saben que sus obras generan emociones, son interruptores de respuestas particulares, tocan un resorte diferente en cada espectador. Calleja no busca explicar su obra porque como él mismo indica: "En mis obras no hay que entender, sólo hay que sentir". Como ocurre con esta tríada de personajes que nos lleva a pensar en ese “pepito grillo” que nos acompaña a todos.

El Niño, con su cabeza redonda y sus ojos sobredimensionados, gracias a la detallada elaboración en porcelana, transmite esa inocencia que atrapa. Un niño que en las composiciones You Choose One está acompañado por un particular confidente felino. A un lado, Gato Diablo, un personaje que, a pesar de su nombre, no parece ser especialmente maligno. De expresión enigmática, con su cabeza ligeramente inclinada y sus ojos amarillos, grandes y radiantes, está decorado en negro con acabado brillo y presenta unas pequeñas alas de murciélago, cuernos y cola puntiaguda.

Al otro lado, Gato Ángel, que acorde con sus “buenas intenciones” presenta una expresión más soñadora y contemplativa. Mientras el blanco mate es el color predominante de su decoración, esta pieza destaca por sus vivaces ojos verdes y las angelicales alas que resaltan su naturaleza celestial.

Como todas las creaciones de Lladró, las piezas pertenecientes a Art Editions son el resultado de un laborioso proceso de elaboración artesanal que tiene lugar, de principio a fin, en la sede central de la marca en Valencia.

Javier Calleja es un artista figurativo español nacido en Málaga, ciudad donde actualmente reside y trabaja. Tras estudiar Bellas Artes en la Universidad de Granada, comenzó a desarrollar su distintivo estilo artístico, que destaca por la presencia de personajes reconocibles, con ojos grandes y proporciones exageradas, que capturan la atención del espectador. Estos personajes, a menudo acompañados de elementos simbólicos y frases introspectivas, invitan a sumergirse en un universo figurativo impregnado de emotividad. Desde sus inicios, Calleja ha logrado cautivar al público con su enfoque singular y su habilidad para transmitir emociones universales a través de sus creaciones artísticas. Javier Calleja está representado actualmente por las galerías Nanzuka Underground, Aishonanzuka y Almine Rech.

Además de su reconocimiento a nivel nacional, la obra de Javier Calleja ha trascendido fronteras y ha alcanzado una relevante proyección internacional, captando la atención de coleccionistas y amantes del arte en diversos países. Ha expuesto sus creaciones en galerías y museos en distintas partes del mundo, incluyendo ciudades como Nueva York, Londres, París, Tokio y Hong Kong. Asimismo, Calleja ha participado en importantes ferias de arte internacionales, como Frieze Los Angeles y Art Basel en Basilea, Miami Beach y Hong Kong, consolidando aún más su presencia en el ámbito artístico global.

El impacto de la obra de Javier Calleja no se limita solo a los espacios expositivos, ya que también ha incursionado en colaboraciones con marcas y otros diseñadores, con los que ha creado piezas únicas que fusionan el arte con la moda y otros campos creativos. Con su reconocida presencia en el panorama artístico y su personal estilo, Javier Calleja sigue dejando una huella significativa en el mundo del arte contemporáneo y está considerado como uno de los representantes más destacados de la figuración contemporánea tanto a nivel nacional como internacional.

Marquez Art Projects (MAP) es una fundación sin fines de lucro dedicada a defender a los artistas visuales emergentes. Ubicado en el barrio Allapattah de Miami, MAP alberga exposiciones, apoya la creación de nuevas obras y conecta a los artistas con audiencias amplias y diversas. Fundada por John Márquez, un residente de toda la vida de Miami, MAP se inspira en la Ciudad Mágica y busca fomentar el diálogo a nivel local y global. MAP también hace regularmente importantes donaciones filantrópicas en las categorías de las artes y la salud. La fundación MAP exhibe lo más destacado de la colección de Márquez, incluidas obras de artistas: Nina Chanel Abney, Rita Ackermann, Derrick Adams, Harold Ancart, Hernán Bas, Loriel Beltrán, Andre Butzer, Brian Calvin, George Condo, Jadé Fadojutimi, Tomoo Gokita, Rashid Johnson, Ewa Juszkiewicz, Yoshitomo Nara, Robert Nava, Nicolas Party, Anna Park, Nathaniel Mary Quinn, Emily Mae Smith, Josh Smith, Vaughn Spann, Claire Tabouret, Robin Francis Williams, entre muchos otros.

Lladró, la porcelana del siglo XXI

Desde hace 70 años, Lladró cultiva un saber hacer excepcional en torno a la porcelana, en su única fábrica en el mundo, en Valencia. Escultores y artesanos elaboran cada pieza con delicadeza a través de un proceso artesanal que combina técnicas ancestrales y una paleta de colores propios e inconfundibles. Lladró explora el enorme potencial creativo de esta materia noble tanto a través de sus equipos creativos internos como a través de colaboraciones con prestigiosos diseñadores y artistas contemporáneos. Esculturas, iluminación, objetos decorativos y accesorios de moda conforman el universo de la firma, propiedad del fondo PHI Industrial desde 2016. Mundialmente conocida, la firma es embajadora de España en los más de 120 países donde exporta sus creaciones a través de una selecta red de boutiques propias y distribuidores autorizados, que aportan más de 1200 puntos de venta repartidos por todo el planeta.