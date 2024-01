El mamógrafo de Puerta Blanca y la carta de la consejera de Salud

El aparato de mamografías de la unidad de detección precoz del cáncer de mama de Puerta Blanca, en Málaga capital, estuvo el año pasado más de tres meses sin funcionar por una avería. La Consejería de Salud apostó por sustituirlo por un equipo nuevo. Mientras se hizo el cambio, a finales de 2023, los controles preventivos de miles de mujeres de la zona de Carretera de Cádiz quedaron suspendidos. Por fin, el equipo ya está a pleno rendimiento desde principios de 2024 y es, sin lugar a dudas, una mejora asistencial porque incorpora la última tecnología.

Las usuarias del programa están comenzando a recibir sus citas por carta. Pero sorprende que cuando abren el sobre, lo primero que leen -porque está plegada así para que sea el anverso- es una carta de la consejera de Salud, Catalina García. Luego, ya en el reverso se detallan día y hora de la prueba.

En ese escrito, la representante autonómica destaca que "en Andalucía venimos trabajando muy activamente desde hace tiempo en el cribado poblacional del cáncer de mama con el fin de garantizar al máximo su detección precoz, lo que nos permitirá diagnosticarlo cuando las posibilidades de curación son mayores".

La consejera invita en su carta a la destinaria a participar en el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama, "que consiste en la realización de mamografías periódicas que nos permitan detectar la enfermedad en sus fases iniciales antes de que aparezcan síntomas". Tras animar a la persona a la que se dirige el escrito, García recuerda que "es muy importante para su salud".

El mamógrafo de Puerta Blanca generó el año pasado ciertas chispas entre el PSOE y la Consejería de Salud después de que los socialistas denunciaran que había unas 36.000 mujeres que sufrían demoras en sus controles preventivos debido a la avería. Días después, en una visita a Málaga, la consejera explicó que el equipo no se iba a reparar, sino a sustituir por uno nuevo y que ese era el motivo del retraso: la mejora tecnológica, como así ha sido.

"Me alegra que ahora el PSOE se preocupe. Cuando llegamos [a la Junta de Andalucía], la obsolescencia rayaba el peligro", comentó entonces la representante autonómica. Reconoció el problema de la suspensión de esas pruebas porque, dijo, "no hemos llegado aún a todos los sitios". No obstante, recalcó que la Consejería de Salud estaba llevando a cabo un plan de renovación tecnológica en el que se ha invertido 680 millones de euros a nivel autonómico. "Cuando acabe esta renovación tecnológica en 2024, todos los mamógrafos estarán renovados", resaltó. Precisó entonces que ese plan incluye la sustitución no sólo de estos aparatos, sino también los equipos de PET, resonancias magnéticas y radiografías.

Pues bien, las usuarias de la Carretera de Cádiz ya tienen mamógrafo nuevo y también, la carta personalizada de la consejera en la que se encarga de hacerles saber que "en Andalucía venimos trabajando muy activamente desde hace tiempo en el cribado poblacional del cáncer de mama".