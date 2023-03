Más de 70 personas se manifiestan contra el cierre definitivo de la Eco Reserva de Ojén

Más de 70 personas se han manifestado este miércoles en las puertas de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga contra el cierre definitivo de la Eco Reserva de Ojén, donde se ha solicitado a la admiración que “diálogo” y “tiempo para renovar las instalaciones”, según ha declarado el responsable del espacio natural, Antonio Calvo.

La protesta ha contado con la participación de “entre 70 y 80 personas” que se han desplazado a la capital malagueña desde diversos puntos de la provincia como “Estepona, Marbella, Ojén, Manilva, Torre del Mar o Málaga”, ha explicado, al tiempo que ha valorado la manifestación como un “éxito” que a su juicio evidencia que la permanencia del paraje natural es una “demanda social”.

“No hemos parado de hacer ruido, cantando al delegado Sostenibilidad Medio Ambiente y Economía Azul en Málaga, José Antonio Víquez, que nos dé una cita, no al cierre y diálogo”, ha manifestado Calvo en cuanto a las proclamas de la manifestación, que ha durado tres horas desde su comienzo a las 11:00.

La Junta de Andalucía emitió el pasado 7 de febrero una notificación de “cierre definitivo y desalojo de los animales irregulares” de la Eco Reserva de Ojén, ha indicado el encargado, quien ha valorado que “ningún animal salvaje tiene cartilla sanitaria” en relación a los ejemplares “huérfanos y rescatados” que acoge el paraje medioambiental, que “son casi todos”.

“La Eco Reserva no merece el cierre y los animales no pueden salir”, ha señalado el responsable del espacio, un lugar en el que las especies que habitan entre un centenar de ejemplares -principalmente ungulados con pezuñas como ciervos y jabalíes-, “son nobles y agradecidos del trato y la protección que les hemos dado. No nos atacan y no nos huyen”, ha agregado.

Por ello, ha solicitado a la Junta de Andalucía “diálogo” y “tiempo para actualizar las instalaciones” tras permanecer la Eco Reserva “un año cerrada, sin ingresos ni personal”, así como ha reclamado “menos legislación y más corazón”. “Si este proyecto no lo han podido hacer en 15 años, que tengan más empatía con las personas que han sido valientes y se han atrevido a crear un proyecto bueno para la naturaleza y para la sociedad”, ha subrayado.

Calvo ha criticado que bajo esta decisión de clausura y desalojo, “la naturaleza en su estado natural es irregular”, lo que ha tildado como un “ordenamiento drástico, es una ruptura”, por lo que ha cuestionado “dónde van a estar mejor los animales que en su casa”, además de enfatizar la “magnífica labor de la Eco Reserva y por qué ese empeño en cerrar y no ayudar en actualizarse”.