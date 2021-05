La maternidad del Clínico de Málaga lleva más de un año cerrada sin fecha de reapertura

La maternidad del Clínico lleva más de un año cerrada y sin fecha de reapertura. Exactamente 14 meses, desde que se trasladara al Materno a finales de marzo de 2020 junto con todo el área de Ginecología, Obstetricia y Neonatología para hacer sitio en el hospital de Teatinos para los pacientes con Covid. La presión asistencial ya ha aflojado y desde principios de mayo ha vuelto la mitad del Servicio, pero no los paritorios. Este miércoles, profesionales, sindicatos y más de 70 asociaciones se han concentrado ante el Clínico para exigir su retorno. Esgrimen que mientras Sevilla –con una población similar a la ciudad de Málaga– tiene tres maternidades públicas y Granada –con la mitad de habitantes– posee dos, la capital de la Costa del Sol en la actualidad sólo cuenta con una: la de Materno.

Según denuncian estos colectivos, los paritorios del Clínico están ahora “cerrados y limpios” ante el descenso de enfermos de Covid. “Tienen que abrirse, ya no hay ninguna excusa”, argumentaba el secretario de acción sindical del Sindicato de Enfermería (Satse), Alfonso Calvo.

El traslado era teóricamente temporal. Se hizo en pleno pico de la primera ola, cuando el Clínico era uno de los hospitales de Andalucía con más pacientes Covid y el espacio del Servicio era imprescindible para crear camas de críticos para estos enfermos. Ahora el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sostiene que el Materno “centralizará los partos” y que la unificación supone una “apuesta por la mejora continua”. En síntesis, que la maternidad del Clínico seguirá cerrada.

Los profesionales se sienten “engañados” ya que en su día aceptaron el cambio “como algo necesario” por la crisis sanitaria, pero provisional. “Un traslado que era temporal”, recuerdan. María del Mar Ávila, matrona del Servicio, explicaba las razones de la concentración de este miércoles, que es la tercera que se ha llevado a cabo:“Detrás de esta decisión está escondido el cierre definitivo de la maternidad del Clínico”. Estos paritorios son los únicos de todos los que cambiaron de ubicación debido al Covid de toda España que no han regresado a su sitio tras la mejora de la situación epidemiológica.

Ávila –además de apuntar el agravio que supondría que Málaga sea la única de las grandes capitales andaluzas con una sola maternidad pública– estima que desde el traslado al Materno, los partos en los hospitales privados se han incrementado en torno a un 15%.

Las organizaciones que respaldan las movilizaciones recuerdan que el cierre de hecho de la maternidad del Clínico supone una “merma” en la accesibilidad de las mujeres a la asistencia y de su derecho de elección. Recuerdan que perjudica especialmente a las embarazadas de la comarca del Guadalhorce, así como a las de Benalmádena y Torremolinos.

“No se puede engañar a la población ni a los profesionales de esta manera”, esgrime el manifiesto leído en la concentración. Las asociaciones que reclaman “el derecho a dos maternidades públicas en Málaga” han presentado 14.000 firmas para exigir la vuelta de los paritorios al Clínico.

Según el representante de Satse, la dirección del hospital ya informó el viernes pasado a la junta de personal que la decisión del SAS es que no vuelvan. Pero los profesionales insisten:“Desde el 1 de mayo se ha restaurado la asistencia en el Hospital Clínico de las urgencias ginecológicas y de gestantes hasta la semana 22 de gestación; los controles del embarazo también se siguen llevando en nuestro hospital, pero no dejan que vuelva la maternidad. No tiene ningún sentido que saliera todo el Servicio de Ginecología, Obstetricia y Neonatología y ahora dejen volver sólo a la mitad del mismo”.