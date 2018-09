Más de la mitad de la plantilla de médicos de atención primaria ya apoyan la huelga

El Sindicato Médico de Andalucía, el Colegio de Médicos de Málaga y la Asociación Basta Ya han presentado esta mañana de forma oficial la convocatoria de huelga en todos los centros de atención primera de la provincia para los días 15, 16, 22, 23, 24, 29 y 30 de octubre. Entre las principales razones para esta huelga reclaman que haya más contrataciones, plantillas más estables, que se amplíe el tiempo de consulta a 10 minutos por paciente o que se puedan hacer las pruebas diagnósticas en un periodo máximo de 30 días. Aún no ha empezado la negociación formal con la Junta de Andalucía y, según ha expuesto José Antonio Becerra, delegado del Sindicato Médico de Málaga, "estamos haciendo una recogida de firmas para saber qué apoyo vamos teniendo y, pese a que queda un mes, ya ha firmado más del 50% de la plantilla de atención primaria".

Los representantes de los facultativos critican que no se cubren las bajas por jubilaciones o vacaciones, lo que ocasiona una mayor carga de trabajo a los médicos que se quedan. Afirman que en Málaga hay 1.300 médicos de atención primaria y pediatras y serían necesarios otros 200 para dar un mejor servicio.

También reclaman equiparación salarial con el resto de médicos de atención primaria de España y que se contraten vigilantes y se instalen cámaras de seguridad en todos los centros de salud ante la proliferación de agresiones. "La sanidad y la población no se merecen esta gestión. Esto no se arregla en dos días pero queremos ver pasos reales, no mentiras y promesas", ha recalcado Carlos Bautista, representante de Basta Ya.

Por ahora, la convocatoria de huelga solo se ha realizado en la provincia de Málaga pero, según han indicado los organizadores, en otras provincias andaluzas están siguiendo el asunto con interés y no se descarta que se puedan sumar más.