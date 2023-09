El mejor ingeniero de software joven es malagueño y trabaja en Aston Martin

El malagueño Enrique Martín Ocaña ha sido reconocido con el premio Young Software Engineer of the Year, un galardón a nivel nacional otorgado por la fundación ScotlandIS que conecta diferentes empresas del Reino Unido. Cada universidad presenta un alumno para el premio y solo cinco son los nominados. Martín trabaja actualmente como performance software engineer en el equipo de Formula 1 de Aston Martin en el que corre Fernando Alonso.

El ingeniero malagueño ha ganado este premio por un proyecto que relaciona los dos mundos que le apasionan: la tecnología y la docencia. "He tenido la suerte de tener profesores que se involucraban mucho en la educación, pero con cada vez más alumnos por clase puede ser más complicado para ellos ofrecer una enseñanza personalizada a cada uno", destaca Martín. Por ello, el trabajo que ideó y por el que ganó este premio fue usar la Inteligencia Artificial para ofrecer a los estudiantes de primaria y secundaria un contenido educativo personalizado.

Para comprobar el grado de interés del proyecto, hizo un experimento en diferentes colegios comparando cómo interactuaban los alumnos con ese contenido y con el tradicional. Los datos mostraban que el contenido de la Inteligencia Artificial les motivaba más y resultaba más efectivo a la hora de aprender. "Herramientas como ésta pueden ayudar a lograr el objetivo de la UE de reducir la tasa de abandono escolar", destaca.

En un mensaje en una red social, Martín se acordaba de Bernardo Quintero, actual director de ingeniería de seguridad de Google en Málaga. Acompañaba el texto con dos imágenes: "La primera foto, Baños del Carmen 2015, sucede después de un evento en el que escuché a Bernardo Quintero. Al salir, sabía a lo que me quería dedicar. La segunda, en Edimburgo recibiendo el premio de Young Software Engineer of the Year".

Pero no se quedó ahí: "Es uno de los grandes responsables en poner Málaga en el mapa. Yo quiero agradecerle, sobre todo, el tiempo que dedica a la educación. Fue muy importante tener un referente desde los 15 años".

Así fue como este malagueño decidió marcharse a Escocia, aunque como destaca "no tenía problema en haber estudiado en Málaga, ya que el nivel académico es bastante bueno, pero quise aprovechar la oportunidad de ganar independencia e irme al extranjero".

Gracias a la beca que daba el gobierno escocés a estudiantes de la UE antes del Brexit cursó la carrera de ingeniería de software en la universidad de Strathclyde, en Glasgow. Allí, mientras estudiaba tuvo la oportunidad de estar 12 meses haciendo las prácticas como ingeniero de software de Disney en Londres. "No fue fácil conseguirlo, pero aprendí cómo se trabajaba en una empresa de primer nivel, las tecnologías que usaban", argumenta el malagueño.

Sus perspectivas son seguir formándose unos años en el trabajo actual para que, en un futuro cercano, poder volver a su ciudad natal y dedicarse completamente a este proyecto.