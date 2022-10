El metaverso en las clases de la Universidad de Málaga

El metaverso educativo ya está en Málaga. Llegó al Colegio Internacional Torrequebrada hace unos meses, pero esta realidad virtual está presente en la Universidad de Málaga desde 2010. El profesor de radiología de la Facultad de Medicina, Francisco Sendra, imparte sus clases a través de la versión del metaverso llamada Second Life desde entonces.

Francisco Sendra da clases de radiología en la Facultad de Medicina. Durante la carrera es profesor en dos asignaturas, una del tercer curso y otra del sexto. “Cada año desarrollamos una serie de actividades, casi siempre nuevas”, asegura el docente. Además, añade que en tercero las actividades están basadas en juegos y en sexto les prepara, entre otros proyecto, “simulaciones de estaciones de trabajo de radiología”. En esta línea, también trabaja con estudiantes de Ingeniería de la Salud en diferentes actividades.

Con Second Life, según Sendra, los estudiantes pueden interactuar entre sí gracias a un avatar personalizado. En esta versión del metaverso se pueden acceder a 28.000 sitios diferentes dedicados a actividades de ocio, culturales, sociales, educativas e incluso interactuar y conocer a otras personas.

A su juicio, este nuevo método educativo “no es un sustituto de la educación tradicional, sino un complemento”. Muchas son las ventajas que engloban al metaverso, entre ellas, el profesor destaca su persistencia, puesto que “está abierto las 24 horas del día, puedo dejar una tarea para que mis alumnos entren y la hagan cuando ellos quieran”. Por otro lado, también permite sentir que “estás dentro de un aula virtual y no solo transmite la sensación de estar delante de una pantalla”. Su versatilidad permite que los docentes puedan desarrollar juegos educativos y estrategias para “aprender divirtiéndose”.

Este universo virtual también tiene sus desventajas que según el profesor de radiología “son exactamente iguales para cualquier otra modalidad del metaverso”. El metaverso exige que el ordenador que posea cada estudiante tenga una mínima capacidad técnica, por lo que “si la CPU es antigua, si se tiene una tarjeta gráfica un poco pobre o si la conexión a internet no va bien, pues da problemas”.

En cuanto a la acogida entre sus estudiantes asegura que lo encuentran “interesante y divertido”. Aunque, hasta el momento el recibimiento está siendo positivo cada año, “siempre hay un pequeño porcentaje que rechaza los cambios y no les apetece cambiar de método”. Tal ha sido la aceptación de este método educativo que el profesor de radiología y su equipo han organizado competiciones interuniversitarias a las que se han asistido más de 1.300 alumnos, de los cuales unos 400 no eran de Málaga. Su objetivo era “observar cómo veían el metaverso otros alumnos que no estaban vinculados con nosotros, sin un sesgo de proximidad como los de la UMA”. Los participantes de estas competiciones proceden de unas 30 facultades de Medicina diferentes, a los cuales la experiencia les resultó muy positiva y le aseguraron a Sendra que habían aprendido mucho y que se habían divertido.

En una reunión de la Sociedad de Medicina de Familia en el 2010 fue donde le mostraron Second Life al profesor de radiología de la UMA, la cual le llamó la atención de tal manera que decidió introducirla en sus clases porque consideró que iba a “poder hacer cosas espectaculares”. Actualmente, su objetivo se basa en buscar y desarrollar nuevos métodos de aprendizaje dentro del metaverso como, por ejemplo, creando la simulación de una consulta médica.

A su juicio, cree que el auge del metaverso se debe a que “la capacidad de computar datos es tan potente” que ha creado un “interés por desarrollar aplicaciones diversas”. Asimismo, también están dando a conocer Second Life para que “otros profesores conozcan las posibilidades que tiene y animarles para que utilicen este tipo de herramientas”.