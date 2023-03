Un tercio de los niños de la provincia de Málaga no son atendidos por pediatras en su centro de salud

No es un problema nuevo; ni sólo de Málaga. Afecta -aunque de forma dispar- a toda España y desde hace más de dos décadas: miles de niños no son atendidos en su centro de salud por un pediatra. Una situación que en la provincia afecta a un tercio de los menores de media, pero que es más acuciante en el interior dado que se concentra en las zonas de difícil cobertura. La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) volvió a poner este jueves el tema sobre la mesa en su 19 Congreso que celebra en Madrid. Allí concretó que, en el caso de Andalucía, el 36% de las plazas están cubiertas por facultativos que no tienen esta especialidad. Es decir, que los pequeños reciben asistencia, pero ésta corre por cuenta de médicos generales, de familia o extracomunitarios.

Tanto el Colegio de Médicos de Málaga, como el Sindicato Médico de esta provincia y la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndaPap) han hecho en repetidas ocasiones la misma denuncia: que esta realidad genera inequidad en la asistencia infantil, puesto que hay diferencias en función del lugar en el que vivan los menores, y que el sistema está en peligro. "El modelo de asistencia en España es privilegiado porque tenemos pediatras en todos los sitios, por lo que hay que cuidarlo ya que está en peligro de extinción", dijo a Europa Press la presidenta de la AEPap, Concepción Sánchez Pina.

Según profesionales consultados, desde Málaga capital hasta Fuengirola inclusive, las plazas de Pediatría sí están ocupadas por estos especialistas. Pero en el resto del territorio provincial, la asistencia por parte de un pediatra no siempre está garantizada. La Axarquía, el Guadalhorce, la Serranía, la zona de Antequera e incluso la parte más occidental de la provincia -desde Marbella hasta el límite con Cádiz- sufren el problema en distinta medida. Precisamente hace un año, saltó a la prensa que cuatro pueblos de la Sierra de las Nieves -Yunquera, Alozaina, Tolox y Casarabonela- se quedaban sin este especialista por las dificultades para sustituir al que se marchaba.

Y es que este déficit castiga especialmente a las zonas de interior. Ante esta realidad, los profesionales reivindican tanto su papel como el derecho de los niños a recibir la misma asistencia, vivan en un pueblo o en una gran ciudad. "Los pediatras nos formamos durante cuatro años en la especialidad, por lo que somos los que mejor conocemos todo lo que rodea a la salud los niños como, por ejemplo, el calendario vacunal, las infecciones bacterianas, la obesidad o el uso de antibióticos o psicofármacos. Además, diversos estudios han mostrado que derivamos mucho menos al hospital y que mejoramos la cobertura de vacunación", ha recalcado la Sánchez Pina, tras mostrar su "preocupación" por los datos.

Así como hay diferencias entre ciudades y pueblos, también hay desequilibrios entre las provincias andaluzas. Málaga, por su atractivo, no es de las mas castigadas por este problema. Según Sánchez Pina, en Andalucía se ha mejorado la asistencia a los niños porque se han puesto "más médicos de familia" en los pueblos o en plazas "difíciles de cubrir", una medida que en su opinión "no es la solución".

La Asociación Española de Pediatría achaca la situación a la poca previsión a la hora de crear plazas MIR, así como a la precariedad y sobrecarga laboral en Atención Primaria. Estas condiciones laborales provocan que los especialistas "huyan" -según la palabra usada por los profesionales- a los hospitales, la sanidad privada o el extranjero. Y así es como, explican, acaban faltando especialistas.

“Hay que formar más pediatras y retenerlos”

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, insiste en una idea que lleva años planteando ante el déficit de estos especialistas: “Hay que formar más pediatras creando más plazas MIR, pero después hay que retenerlos con condiciones laborales adecuadas”. En su opinión, la oferta del Ministerio de Sanidad para esta especialidad “se queda corta”.

Pero advierte que de nada valdrá formarlos si luego la Atención Primaria no se hace atractiva para que se queden en este nivel asistencial. Afirma que la situación respecto a estas carencias “está peor” en Castilla-La Mancha, Baleares o Madrid.

Y destaca: “Aquí en Málaga, en algunos pueblos a los niños los están viendo médicos de familia. Pero lo ideal es que sean visto por pediatras”. Como otros facultativos aboga por mantener el modelo español de atención pediátrica hasta los 14 años.