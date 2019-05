De la Noche de los Libros a la Málaga Dog Party, los eventos de este fin de semana en la provincia

La provincia de Málaga está repleta de actividades empeñadas en que no pases ni un minuto de tu fin de semana en casa, desde La Noche de los Libros a la Málaga Dog Party. Como se suele decir, para todos los públicos y gustos, la agenda comprendida entre este viernes 10 de mayo y el domingo 12 de mayo de este caluroso 2019 abarca una enorme variedad de propuestas. Tantas, que no caben en esta agenda, aunque intentaremos que estén las más representativas junto a las más inusuales:

Málaga 451, V Noche de los Libros

Consolidada ya como una de las grandes citas de las letras en Andalucía, este viernes 10 de mayo de cinco y media de la tarde a las tres de la madrugada, la Térmica acoge la quinta edición de Málaga 451: la Noche de los libros, un festival literario referente en las actividades relacionadas con el libro. ¡Para que luego digan que cada vez se lee menos!

En esta ocasión algunos de los ejemplos de que la programación de este año lo representan el poeta y prosista rumano Mircea Cartarescu, el último fenómeno de la novela gráfica Emil Ferris, el cantante y compositor británico Brett Anderson o el diálogo entre la cubana Wendy Guerra y la venezolana Karina Sainz Borgo y la propia literatura de Javier Reverte. Además en esta ocasión el Archivo de la Diputación de Málaga participa en el evento, exponiendo parte de su fondo y pudiendo llevar a cabo visitas guiadas al interior del mismo.

El festival asume este 2019 el reto de su consolidación como un referente en las actividades relacionadas con el libro, y que apuesta en cada cita por aumentar la atención a las letras que han sido escritas en otros países o en otras lenguas.

Málaga 451 propone un viaje alrededor de la literatura en varios escenarios: una narrativa escrita por auténticos exploradores, una poesía que también ha dado vueltas por todo el mundo o un homenaje a la visionaria figura de Julio Verne, entre muchas otras paradas de un festival diseñado para celebrar la literatura y emprender el viaje que se sugiere en cada uno de los libros.

Escenario 451

19:00 horas | Mircea Cartarescu. Recital + Diálogo con Carlos Pranger.

20:30 horas | Emil Ferris. Entrevista con Sabina Urraca.

22:00 horas | Brett Anderson. Entrevista con Lucía Lijtmaer.

23:30 horas | Wendy Guerra. Diálogo con Karina Sainz Borgo.

Música

17:30 horas | Astrologic Jazz.

19:00 horas | Guillermo Pellegrino & Isamil9 'Benedetti a dos voces'.

20:30 horas | Cariño Movidas.

22:00 horas | Hidrogenesse Joterías Bobas.

23:30 horas | Cupido 'Préstame un sentiemiento'.

1:00 horas | DORIAN Dj SET.

Espacio Narrativa

19:30 horas | Manuel Vicent. Entrevista Juan Cruz.

21:30 horas | Fernando Sánchez Dragó. Diálogo Joaquín Campos.

23:00 horas | Ayanta Barilli. Diálogo Isaac Rosa.

Ensayo

20:00 horas | Javier Reverte & Ayanta Barilli Literatura de viaje.

21:00 horas | Javier Padilla & Isabel Bellido Transición.

22:00 horas | Andrés Trapiello & Juan Bonilla Cazadores de Libros.

Poesía Sur

21:00 horas | Luis Antonio de Villena

22:00 horas | Rosa Berbel

23:00 horas | Rafael Muñoz Zayas

0:00 horas | Carlos Salem

Intermedios: poesía visual seleccionada por Raúl Díaz Rosales

Microteatro

20:00 – 22:00 horas | 'Dos mujeres muy serias', de Jane Bowles

Zona infantil (de 4 a 12 años)

18:00 – 21:00 horas | Monográfico Julio Verne

'Frontera Norte' en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga

Este viernes 10 y el sábado 11 de mayo, a las 20.30, se presentará el primero de los tres proyectos de la especialidad de Dirección Escénica y Dramaturgia sobre las tablas del teatro de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga: 'Frontera Norte', de la reconocida dramaturga Suzanne Lebeau, especializada en teatro infantil y familiar, y de la que ya se hizo el pasado año el montaje de su obra 'El Ogrito' por parte del alumno egresado Paco Mairena.

La obra nace del proceso de investigación y experimentación en el campo de la danza-teatro. Ésta aborda la historia de seis niños que un día descubren que su entorno está cambiando. La historia está situada en una ciudad fronteriza donde, de repente, se descubre una construcción. Nadie sabe con exactitud qué se está construyendo: los niños preguntan a los adultos pero no encuentran respuestas.

Mientras ésta va tomando forma, los niños especulan sobre qué es lo que será. Con el paso del tiempo descubrirán que lo que están levantando es un muro, una frontera divisoria entre el norte y el sur, tan alta, tan grande y tal larga que nadie podrá atravesarla.

Dirigida a un público familiar, la obra está pensada para niños de 8 años en adelante, y se representará en el Teatro de la ESAD de Málaga, (c/Béla Bartók, 2).

El donativo de la entrada es de 4 euros, y la obra tiene una duración de una hora.

Taller interdisciplinar de fotografía y literatura

El Centro Cultural MVA acoge el viernes 10 de mayo el Taller interdisciplinar de fotografía y literatura impartido por María Alcantarilla. Así, de cinco a ocho de la tarde (con 15 minutos de descanso) y entrada libre hasta completar el aforo (máximo 20 participantes), este curso orientará a sus participantes a desentrañar las posibilidades que la interacción entre imagen y literatura puede proporcionarnos como escritores y fotógrafos, ampliando así el concepto de narratividad mediante la incorporación de un sinfín de variables que formen un nuevo corpus, tanto lingüístico como estético.

La clave del Pensamiento Fotográfico es hacer más comprensible aquello que queremos expresar por medio de la imagen, es decir, que nos permita identificar la relación entre idea-imagen-palabra, de una forma sencilla y rápida.Al finalizar el curso, Bosco Valero, como músico y compositor, impartirá un concierto acompañado por María Alcantarilla.

Concierto de Bosco Valero acompañado por María Alcantarilla

También el viernes 10 el Centro Cultural MVA acoge a las 20.30 horas un concierto de Bosco Valero acompañado por María Alcantarilla, tras el curso de fotografía. Este espectáculo musical poético audiovisual tiene su entrada libre hasta completar aforo.

Bosco Valero se presenta ahora como un "cantautor neorrural" tras su retiro bucólico, pero la realidad es que es un músico que sabe mimetizarse con el lugar que habita. Tras pasar por varios proyectos, que incluyen múltiples bandas, hasta el uso de la electrónica en su repertorio, ahora se presenta desnudo, salvaje y crudo. Voz y guitarra que refuerzan, aún más si cabe, el mensaje de sus letras y de sus estampas de paisajes, rurales o urbanos, que sin duda uno es capaz de revivir en su mente mientras lo escucha.

La música de Bosco Valero parte de lugares comunes para contar aquello que sucede en sus grietas, en lo que se percibe pero no se nombra, la tragedia sin romanticismos, lo que nos hace humanos. No duda en poner el dedo en la llaga de cada uno de los personajes que habitan en sus composiciones. Porque Bosco no se detiene a juzgar aquello que transforma en canción, sino que lo muestra, lo pone ante quien quiera escuchar y así, inesperadamente, la enseñanza aparece.

¡Qué bonita es la feria!

En un registro más modesto el profesor del grupo municipal de teatro de Estepona, Juan Jesús Luque, ofrecerá este viernes 10 a las 20:30 horas el monólogo '¡Qué bonita es la feria…!' El espectáculo organizado por la compañía Escudero Andante hará que Luque se suba de nuevo al escenario del Centro Cultural Padre Manuel de Estepona para reflexionar, en esta ocasión, sobre sus experiencias en la feria. Un monólogo lleno de humor e ironía.

Además, la joven monologuista de Estepona, Elisa Rosales, acompañará al veterano actor, por lo que las carcajadas están aseguradas.

El precio de la entrada es de 5 euros. Las reservas se pueden realizar en el teléfono 722576874.

Peña Flamenca de Estepona

También en Estepona, el viernes 10 de mayo tenemos una cita con el arte flamenco en su Peña Flamenca en la plaza Fuerzas Armadas de la localidad a las 22.00 horas. A cargo del baile estarán Marta Hermoso y El Niño Carmela; al cante, Carlos Guillén; y a la guitarra, Liam Howart.

La apertura de las puerta se realizará a las 20.30 horas. Aforo limitado.

Información y reservas: 952 80 31 83 / 683 14 11 36

II Fiesta Gaucha de Torremolinos

Tras el éxito cosechado el año pasado, la plaza de la Nogalera de Torremolinos acoge la II Fiesa Gaucha. Desde este viernes 10 de mayo al domingo 12, esta conocida plaza torremolinense estará repleta de actividades, eventos, comida y bailes típicamente argentinos y diversión para todos los públicos. ¡Un plan perfecto para toda la familia y para todos los amantes de la cultura argentina que quieran acercarse a disfrutar!

Portón del Jazz

Continuamos con la música pero en otro registro y en otra localidad: en Alhaurín de la Torre, el viernes 10 de mayo a las 20.30 horas La Finca El Portón será una vez más escenario de unas veladas dedicadas al jazz. La atmósfera que se crea en esta cita ya consolidada es mágica y amigable a más no poder, con gran ambiente no sólo durante los conciertos, sino también de forma previa en las actuaciones de teloneros y concursantes del concurso para promesas del jazz que se lleva a cabo en la plaza Antonio Romero.

Exposición 'Las vacas españolas de Florida'

Comisariado por el Centro de Arte Contemporáneo de Mijas y la Fundación Remedios Medina, el Espacio Expositivo Pacífico 54, de Málaga inaugura este viernes 10 de mayo a las 12 horas la exposición 'Las vacas españolas de Florida (The Spanish Cows of Florida)' de Jim Draper. De entrada libre, la exposición permanecerá abierta hasta el próximo 30 de mayo de 2019.

Jim Draper creció en Kosciusko, Mississippi, el centro geográfico del estado. Su trabajo, que incluye dibujo, pintura, fotografía, video y escritura, está basado en viajes a las tierras salvajes de Florida y Georgia. Es por ello que ha mostrado interés en retratar las reses “cracker” que son vacas de tamaño pequeño a mediano originalmente llevadas a Florida por los españoles a principios del siglo XVI.

III Cata de la Cerveza de Antequera

Del viernes 10 al domingo 12 de mayo de 2019, el patio de los caballos de la plaza de toros de Antequera acoge la III Cata de Cerveza a beneficio de la Cofradía del Socorro de la localidad.

Además de degustar de deliciosas cervezas y comidas desde la una de la tarde en horario ininterrumpido, la Cata de la Cerveza de Antequera cuenta con actuaciones. Así, el viernes, a las diez de la noche actuará Julio Orellana, y después la Bachata y Salsa Morales; mientras que el sábado será el turno de la Charanga Los Apaches (15.00), Entre Amigos (17.00), Freek Brothers, la otra cara de la movida (20.00), de nuevo Julio Orellana (22.00) y Bachata y Salsa Morales (23.30).

Presentación del libro 'La ciudad de las Cúpulas y las Mezquitas'

El Ateneo de Málaga acoge este vienres 10 de mayo a las ocho de la tarde la presentación del libro 'La ciudad de las cúpulas y las mezquitas. Carlos Baeza Torres. 1978-2018'.

Este libro es algo más que un libro de arte al uso. Pese a que en sus páginas se recoge la mayor parte de la producción plástica realizada por su autor a lo largo de más de 40 años, la catalogación de las mismas se estructura en torno a un proyecto personal que representa su melancólica visión de la "ciudad soñada". La que se construye a base de recuerdos. La ciudad de las cúpulas no es un lugar geográfico, es un lugar emocional.

Feria del Vino y el Queso de Mijas

Mijas celebra del 10 al 12 de mayo en su plaza Virgen de la Peña la Feria del Vino y el Queso. Este evento contará con puestos con todo tipo de variedades de ambos productos tan señalados en la gastronomía española. Los puestos estarán abiertos al público desde el mediodía horas hasta aproximadamente la medianoche e invitan a todos los que quieran disfrutar de estos manjares a pasar varios días de diversión.

Málaga Dog Party 2018

Málaga Dog Party 2018 es el gran evento de mascotas de la ciudad, que se celebrará este sábado 11 y el domingo 12 de mayo con una fiesta con perros en la plaza de la Marina y una carrera popular (domingo 12 a las once de la mañana) y solidaria con perros por las principales calles del centro urbano.

La recaudación de las inscripciones del evento se destinará íntegramente a asociaciones protectoras de animales locales. Entre otras acciones, los asistentes podrán disfrutar el sábado por la tarde de una mascotada y de un concierto a cargo del grupo Cherry Bomb Rock Band junto a otras celebraciones relacionadas con los animales domésticos.

Este evento, supondrá el cierre de la tercera campaña de Tiendanimal Educa en la que la empresa malagueña ha llevado a cabo proyectos de todo tipo dentro y fuera de las tiendas de Tiendanimal para educar a los niños sobre el respeto a los animales.

'Emovere'. VI Bienal de Arte Flamenco de Málaga

El sábado 11 de mayo de 2019 a las 20.30 el auditorio Edgar Neville de Málaga será testigo del arte flamenco de Lucía Álvarez La Piñona durante su espectáculo 'Emovere'.

Con un precio de 15 euros y dentro de la VI Bienal de Arte Flamenco de Málaga, 'Emovere' es un espectáculo que nace a partir del impacto que tienen sobre la artista ciertas emociones que trata de plasmar a través de su cuerpo y las herramientas de las que se rodea. Toda emoción tiene una consecuencia y ésta es el movimiento. 'Emovere' nos pone en marcha y ofrece diversos olores, sabores, texturas y colores que te harán salir a los espectadores de su estado habitual y les permitirá vivirlo en primera persona.

Taller familiar de introducción al reciclaje y al collage en la biblioteca de Torremolinos

La Biblioteca Municipal del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos impartirá este sábado 11 de mayo un taller infantil de aprendizaje e introducción al reciclaje y a la técnica del collage, actividad recomendada para niñas y niños a partir de 6 años de edad y familias con hijos a partir de los 4 años.

Organizado por el área municipal de Promoción Cultural, el Taller 'Pintando Emociones' dará comienzo a las 11.30 horas en la sala infantil de la Biblioteca Municipal y la participación es gratuita, si bien necesita reserva de plaza e inscripción previa en el teléfono 952 385182 o mediante envío de correo electrónico a la dirección bibliotecapicasso@torremolinos.es

La actividad estará a cargo de Carmen María Martínez Salazar y en este taller, y a partir de la lectura en familia del cuento 'El Monstruo de colores', de la autora Anna Llenas, se acercará a niños y adultos acompañantes al reciclaje y al collage mediante el trabajo de la teoría del color, las emociones y formas de la naturaleza creando flores, hojas o animalitos que montarán posteriormente en un mural.

XV Ciclo de Música de Cámara de Alhaurín de la Torre

El segundo concierto del XV Ciclo de Música de Cámara de Alhaurín de la Torre tendrá lugar el próximo sábado 11 de mayo a las 20:30h. Este ciclo, dedicado a la música y cine, homenajea a la mítica película 'Drácula' del año 1931 con la interpretación de Bela Lugosi ya que inspiró al compositor contemporáneo americano Philips Glass la música para cuarteto de cuerdas del mismo título que será interpretado por el Cuarteto Granada. Esta peculiar música será acompañada por un narrador y de la proyección de fotogramas de la película.

Desde su formación en 2008, el Cuarteto Granada ha tenido una intensa actividad de conciertos que les ha llevado por toda la geografía nacional. Sus miembros estudiaron en los más prestigiosos centros europeos de Londres, París, Manchester y Granada.

La venta física se realiza en las oficinas de la Finca El Portón de lunes a viernes de 10h a 13.30h y de 17h a 20h (*lunes tarde cerrado), y los sábados de 11h a 14h.

La venta online se realizará a través de la plataforma www.mientrada.net

También podrán adquirir las entradas en taquilla del Centro Cultural Vicente Aleixandre, una hora antes de cada actuación al precio de 5 euros.

Gymkhana por la Igualdad de Pizarra

Pizarra acoge el sábado 11 de mayo de 2019 de once de la mañana a dos de la tarde una Gymkhana por la Igualdad en su casa de la cultura.

Diversión para toda la familia mientras se aprenden valores de convivencia e igualdad.

III Caminata para Respirar Mejor

El sábado 11 de mayo es el Día Mundial del Asma, por ello este año se celebra la III Caminata para Respirar Mejor en el paseo marítimo Antonio Banderas de Málaga.

De este modo los inscritos (la inscripción se realiza a las 11.30 de la mañana del mismo dia en la glorieta Primero de Mayo, frente al edificio de la Diputación de Málaga), caminaran a la orilla del mar para concienciar y mejorar esta enfermedad. La salida tendrá lugar a las 12 del medio día y tras la caminata se entregarán trofeos a los participantes de mayor y menor edad.

Concierto de Málaga Brass Band

Fundada en 2015 por el trombonista y director Víctor Eloy López, la Málaga Brass Band está formada por profesionales de las instituciones musicales malagueñas más importantes: Conservatorio Superior de Música de Málaga, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Sinfónica de Málaga y Banda Municipal de Málaga.

Por tanto no debemos perdernos el concierto que este sábado 11 de mayo a las siete de la tarde ofrecerá en la plaza de la Virgen de la Salud de Jimera de Líbar la Málaga Brass Band. Un concierto para todos aquellos que deseen asistir (entrada libre hasta completar el aforo).

Hoy día es una de las formaciones malagueñas con más proyección en el panorama nacional e internacional, habiendo realizado multitud de conciertos, como han sido los concierto de inauguración de la 150 Temporada de la Sociedad Filarmónica de Málaga o el del XII Concurso Internacional de Piano de Campillos.

Amalia Bautista teclea el misterio del jazz y la poesía bajo las estrellas

También el sábado, 11 de mayo, a las ocho y media en el Centro Cultural MVA de calle Ollerías, la poetisa Amalia Bautista presenta su espectáculo Tecleando el misterio. Jazz y poesía bajo las estrellas acompañado de una banda de jazz.

En la obra de Amalia Bautista destaca el hábil uso del endecasílabo, metro que utiliza con profusión y se la ha señalado más de una vez como una voz autorizada de su generación poética, que se vale del lenguaje coloquial para expresar los sentimientos más hondos.

La banda de jazz que acompañará a la poeta está integrada por Daniel Amat al piano, Francis Posé en el contrabajo, Pablo García y Enrique Oliver al saxo y Ramón López a la batería.

Irregulares en Malaka

El grupo de aficionados a Sherlock Holmes, Irregulares en Malaka, se reúnen una vez más en su habitual «tenida» para comentar uno de los muchos relatos del popular detective consultor más famoso del mundo.

Lo harán como es habitual en el bar Puerta Oscura de Málaga, el sábado 11 a las siete de la tarde. En esta ocasión el relato a comentar es 'El pie del diablo'.

La entrada está abierta a todos aquellos que quieran disfrutar de una agradable charla en torno a uno de los personajes de ficción mas conocidos de todos los tiempos.

Gira Mujeres Weekend Coca Cola

Con una vertiente menos ociosa y más formativa el sábado 11 y el domingo 12 de mayo de este 2019 verán cómo Coca Cola junto con la colaboración de entidades como Cruz Roja, Fundación Mujeres, Impact Hub y Dona Activa celebrará en La Noria la II Gira Mujeres Weekend Coca Cola, unos encuentros presenciales de dos días que servirán como formación en emprendimiento para potenciar y fortalecer la iniciativa liderada por mujeres.

Estas jornadas están dirigidas a mujeres entre 18 y 60 años, tanto de la capital como de la provincia, que tengan una idea clara de negocio o un proyecto ya en marcha relacionado con la cadena de valor del sector Alimentación y Bebidas. Además, no puedes haber sido beneficiaria de formaciones anteriores de GIRA Mujeres.

El encuentro consistirá en unas jornadas en las que las asistentes podrán construir capacidades sobre diferentes temáticas del proceso de emprendimiento e inspirar, conectar y compartir entre iguales experiencias de emprendimiento a través de talleres.

El encuentro tendrá lugar en el Centro de Innovación Social La Noria (c/ Arroyo de los Ángeles, 50, Málaga) de nueve de la mañana a seis y media de la tarde, ambos días.

Esta es una formación intensiva gratuita donde las mujeres pueden formarse, inspirar y crear colaborativamente.

Programación:

Sábado 11 de mayo

8:30-9:00 Bienvenida e inscripciones.

9:00-9:30 Introducción.

9:30-10:00 Presentación: ¿Dónde me llevó comenzar con mi propio negocio?

10:00-11:00 Dinámicas de conexión.

11:00-13:00 Módulo 1: Idea y estrategia: identificar las claves para conocer bien a los clientes y desarrollar el potencial de la idea, fijar los objetivos y priorizar.

13:00-14:00 Módulo 2: Recursos humanos y aspectos jurídicos: saber las claves de la contratación en una empresa y los aspectos jurídicos y buenas prácticas para desarrollar tu proyecto de emprendimiento.

14:00-15:00 Descanso Coca-Cola.

15:00-16:00 Módulo 2: Recursos humanos y aspectos jurídicos.

16:00-18:00 Módulo 3: ¿Cómo vender tu producto/servicio?: aprender los componentes y claves de los diferentes modelos de negocio y conocer herramientas y estrategias de marketing y comunicación.

18:00-18:30 Cierre.

Domingo 12 de mayo

9:00-9:30 Introducción.

9:30-11:30 Módulo 4: ¿Es mi proyecto de emprendimiento escalable? : compartir ejemplos, claves y consejos para aprender cómo un proyecto de emprendimiento puede crecer.

11:30-12:30 Dinámicas de conexión.

12:30-14:30 Módulo 5: ¿Cómo financiar tu proyecto de emprendimiento?: conocer sobre las diferentes opciones de recaudación de fondos y cómo comenzar.

14:30-15:30 Descanso Coca-Cola.

15:30-17:30 Módulo 6: Comunica tu proyecto: desarrollar herramientas para mejorar las habilidades de comunicación y conocer el testimonio de diferentes emprendedores/as y sus historias.

17:30-18:00 Cierre.

Más información: https://www.cocacolaespana.es/historias/gira-mujeres-weekend / 691 202 093

Fiesta de la Cachorreña de Alhaurín El Grande

La localidad de Alhaurín El Grande celebra el próximo domingo 12 de mayo la Fiesta de la Cachorreña 2019. La decimo cuarta edición de esta feria acogerá degustaciones de platos típicos, un mercado de productores locales, una demostración de cocina en vivo y la entrega de premios de un concurso de frutas y verduras y hasta una exhibición de coches clásicos.

Esta fiesta es un homenaje al patrón del campo, San Isidro Labrador y entre los platos que se podrán degustar destacan el mojete alhaurino y, lógicamente, la sopa cachorreña.

Programación:

10:00 h. Ofrenda floral y misa en honor a San Isidro Labrador.

11:00 h. XIV Encuentro de Bolillos y del Mercadillo de Productos Artesanos y Gastronómicos.

12:00 h. Exhibición de coches clásicos con la colaboración del Automóvil Club Clásicos Torremolinos.

13:00 h. Entrega de los premios del Concusos de Productos de la Huerta.

13.30 h. Showcooking.

14:00 h. Degustación de las típicas sopas cachorreñas y el mojete alhaurino y de platos internacionales (una novedad de esta edición).

XXXI Día de la Bicicleta y el Patín de Torremolinos

Torremolinos celebrará la XXXI edición del Día de la Bicicleta y el Patín este domingo 12 de mayo. Esta actividad, organizada por el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos, tendrá lugar de 10:00 a 13:00 de la tarde y saldrá de la Explanada del Ayuntamiento (Plaza Blas Infante).

Las inscripciones llevan tiempo abiertas pero se permitirán también el mismo día de la prueba antes del comienzo del recorrido. El evento comenzará con una concentración en la explanada del Consistorio a partir de las diez de la mañana.

Desde este punto tendrá lugar un recorrido de seis kilómetros que se prevé termine a las doce del mediodía. La organización premiará al colegio y grupo familiar con mayor participación, al participante y grupo más original, al deportista más joven y al de mayor edad. Además, habrá un taller de puesta a punto de la bicicleta antes de comenzar la marcha a disposición de los participantes.

XXIII Fiesta de la Naranja 2019 de Coín

Coín presume de gastronomía con la celebración de la Fiesta de la Naranja este domingo 12 de mayo, una de las propuestas de ocio y turismo más importantes del año en esta localidad. El evento, que cumple su vigésimo tercera edición, tendrá lugar a partir de las 11.00 horas en la plaza Bermúdez de la Rubia y en la plaza Alameda.

La Fiesta de la Naranja de Coín está declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga desde el año 2004, al tratarse de un evento que pone de relieve lo mejor de la gastronomía local y los productos de artesanía.

Es uno de los eventos que más turistas concentran de los que se celebran durante el año en la localidad y se prevé que más de 6.000 personas asistirán atraídas por las degustaciones que se elaboran para este día y que llevan entre sus ingredientes este cítrico que da fama a la agricultura y gastronomía de Coín.

Los vecinos y visitantes podrán probar desde primera hora zumo de naranja, al mismo tiempo que pueden realizar algunas compras en los numerosos expositores de productos típicos de la localidad en el entorno de la plaza Bermúdez de la Rubia.

Desde primera hora de la mañana se abre el concurso de pintura rápida bajo el nombre de 'Annette Deleitalle'. A partir de las 11.30 horas comienzan más actividades con talleres infantiles y arrancará además la recepción de los postres elaborados con naranja que participarán en el certamen organizado.

El momento más esperado será a partir de las dos de la tarde, que será cuando comiencen las degustaciones de ensaladilla de naranja con bacalao y cebolleta, así como de la popular 'sopa hervía', un sabroso plato, que habitualmente compartían los trabajadores del campo.

Como novedad en esta edición, la Fiesta de la Naranja de Coín ofrece una oportunidad única para vecinos y visitantes que será poder ver las cuevas rupestres mozárabes que se abren al público por primera vez con visitas guiadas (de 11.30 a 15.00 h.). Un lugar que guarda la huella de la historia de la ciudad y que se ha utilizado para diferentes eventos culturales tras el acuerdo que alcanzó el Ayuntamiento con los propietarios.

La fiesta estará animada con la actuación musical de la Tuna de Magisterio de la Universidad de Málaga en la misma plaza (12.00 horas). También esta edición se incorpora a la programación las actuaciones de las '6 horas de folclore' que organiza el grupo municipal de Danzas Estoraque, en la plaza Alameda (11.30 horas).

Caravana Solidaria del Museo Automovilistico

El Museo Automovilistico y de la Moda de Málaga acoge este domingo 12 de mayo IV edicion de su conocida Caravana Solidaria. Será a partir de las 11:00 en los jardines de la Tabacalera, a favor del pueblo sirio, en colaboración de Cruz Roja Española.

La intencion de la IV Caravana Solidaria es recaudar fondos para el programa Madad del Movimiento Internacional de Cruz Roja y la Media Luna Roja a traves del cual se ofrece ayuda sanitaria a los mas de cinco millones de refugiados sirios que permanecen en comunidades locales y campamentos de Turquia, Libano, Jordania, Irak y Egipto debido al conflicto que se ha prolongado durante ocho anos.

Fiestas y Romerías de San Isidro

En numerosas localidades malgueñas se celebran entre el 10 y el 12 de mayo de 2019 fiestas y ferias relacionadas con San Isidro. Es el caso de Benamocarra que del 10 de mayo al 19 de mayo de 2019 celebra su feria de San Isidro.

De igual modo, para El Trapiche (Vélez-Málaga) esta es una ocasión muy especial. A las ocho y media de la mañana del sábado 11 comienzan los festejos. Unas fiestas repletas de cosas por hacer: concurso de pintura, actuación del Grupo de Baile de Paloma Bueno (13.00), fiesta infantil (16.00), merienda con chocolatada (18.00), carrera infantil de cintas en bicicleta y tarde de juegos populares (18.30), elección de la Reina de las Fiestas, Mister y Miss Visitante (23.00).

Al día siguiente, el 12 de mayo, a las doce del mediodía se celebrará una misa en la parroquia del Trapiche en honor a San Isidro y despues una ofrenda floral. Mas tarde, a las dos de la tarde habrá una gran degustación de paella para todos los asistentes, y a las seis de la tarde la procesión de San Isidro acompañado por la Banda Municipal de Música de Vélez-Málaga.

En el caso de Almogía, el domingo 12 de mayo comienzan los festejos a las siete y media de la mañana con la salida e inicio de la peregrinación al paraje Las Dos Herrizas junto a San Isidro Labrador, con la participación de la Panda de Verdiales de Los Mora. Tras la inaguración el día estará cargado de actividades como una carrera de cintas a caballo o la actuación de Ecos del Rocío a las cinco de la tarde.

En numerosas localidades malagueñas se celebran entre el 10 y el 12 de mayo de 2019 fiestas y ferias relacionadas con San Isidro

En cuanto a la Feria de Churriana, que se inaugura este viernes 10 de mayo hasta el próximo 20 de mayo, los festejos arrancan a las 20.30 con el concierto de la Asociación Musical San Isidro Labrador en el Teatro Centro Servicios Sociales de Churriana. Tras él, a las a nueve de la noche será el pregón de las fiestas a cargo de Rosa María Vilches Quesada.

Al día siguiente, sábado 11 habrá diversas actividades: el torneo de petanca infantil (11.00), el torneo de petanca adultos (17.00) y el XI torneo de Pesca San Isidro Labrador (20.00).

El domingo 12 de mayo arrancará con el misa de Romero a las diez de la mañaa en la parroquia San Antonio Abad. Tras ella comenzará la romería y el V Concurso de Atuendo.

Los festejos en Estepona tambien comienzan el 10 de mayo y duran hasta el 15 de mayo. Las actividades del viernes 10 incluyen una gran cabalgata de la Alegría con Gigantes y Cabezudos (19.00) y la inauguración del Parque de Atracciones (22.00).

El sábado, 11 de mayo, comienza a las once de la con una gymkana de caballos, la inauguración de la Feria Ganadera (11.30), un concurso de Carrera de Cintas a Caballo (12.00), un taller de queso (12.30), y un concurso de Garrocha a Caballo (13.00).

El domingo 12 en Estepona comienza con un concurso de vinos de Estepona y su comarca (10.30), la apertura de la Feria Ganadera (de 11.00 hasta las 19.00), un concurso de destreza con el hacha (13.30) y una fiesta infantil (18.00), entre otros eventos.